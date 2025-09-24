Bmw di nuovo in pista all'insegna dell'inclusione. A Cervesina un evento dedicato a motociclisti con disabilità

Il 19 settembre, sul circuito Tazio Nuvolari di Cervesina (Pavia), si è svolto un nuovo appuntamento promosso da Bmw Group Italia insieme all'associazione Di.Di. Diversamente Disabili, dedicato a motociclisti con disabilità. L'iniziativa ha visto la partecipazione di un team di volontari del gruppo e ha confermato l'impegno di Bmw Motorrad nel progetto di responsabilità sociale 'SpecialMente - Make Life An Inclusive Ride'. «Creare valore per la società è una responsabilità fondante della leadership - ha dichiarato Alessandro Salimbeni, direttore di Bmw Motorrad Italia e 'SpecialMente', da oltre dieci anni, trasforma progetti sociali in azioni concrete. Con Di.Di. portiamo avanti un impegno strutturato verso l'inclusione sociale, non come principio astratto ma come opportunità reale per persone, famiglie e comunità".

L'associazione Di.Di., fondata da Emiliano Malagoli, dal 2013 accompagna persone con disabilità nel mondo delle due ruote, organizzando corsi di guida, programmi educativi e campionati paralimpici. «Nonostante l'associazione resti piccola, continuiamo a ricevere un sostegno fondamentale che ci permette di crescere - ha spiegato Malagoli - e ad oggi abbiamo rimesso in sella 500 motociclisti disabili, rilasciato 145 patenti speciali e creato campionati con 250 piloti provenienti da 12 nazioni».

Nel corso della giornata sono stati organizzati tre percorsi paralleli, tra il corso di guida in pista con moto adattate per disabili, un'attività con Pit Bike dedicata a chi non può gestire mezzi più grandi e sessioni di avviamento per appassionati normodotati. All'evento era presente anche la BMW M2 della Driving Experience, adattata con dispositivi elettronici Guidosimplex per permettere la guida a persone con disabilità motorie. Dal 2017 sono stati oltre 360 i corsi inclusivi erogati dal programma SpecialMente.