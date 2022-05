BMW M 1000 RR 50 Years M Anniversary, grinta a quattro ruote. Serie celebrativa per ricordare 50 anni di storia siglata M

MILANO - Le linee particolarmente grintose e i colori tipici delle sportivissime auto marchiate M dalla Bmw si ritrovano nella specialissima due ruote M 1000 RR 50 Years M anniversary, sfornata in occasione del cinquantesimo anniversario proprio della BMW M GmbH e ordinabile solo sino al prossimo 30 novembre. Proposta nell’emblematica tinta giallo ‘San Paolò, questa serie limitata della ‘millè tedesca è proposta con incluso il pacchetto M Competition. Sono quindi standard numerosi dettagli marchiati M, un forcellone più leggero realizzato in alluminio anodizzato argento, il codice di sblocco per il Gps contagiri M, la catena M Endurance, il pacchetto passeggero, il coprisella per il passeggero, oltre a vari dettagli in carbonio.

«Alla fine del 2018, BMW Motorrad - ricordano dalla Germania - aveva già introdotto con successo anche per le motociclette la strategia della gamma di automobili M e da allora offre equipaggiamenti speciali M e M Performance Parts. La M 1000 RR è stata presentata in anteprima mondiale nel settembre 2020 come primo modello M di Bmw Motorrad basato sulla S 1000 RR. M è sia sinonimo di successo nelle corse che sinonimo del fascino dei modelli Bmw ad alte prestazioni e si rivolge a clienti con esigenze particolarmente elevate di esclusività».