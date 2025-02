Bmw Motorrad aggiorna la gamma R18 per il 2025. Dalla R18 alla Transcontinental, tra design e standard Euro5+

La gamma R 18 di BMW Motorrad si rinnova, con aggiornamenti in termini di design, comfort e tecnologia.Grazie all'aumento della coppia, il motore Big Boxer, ora, è anche conforme allo standard Euro 5 + in tutti i modelli R 18. In particolare, la coppia massima del Big Boxer da 1.802 cc e 67 kW (91 CV) è stata aumentata di 5 Nm, raggiungendo 163 Nm a 3.000 giri/min. Tra i 2.000 e i 4.000 giri/min, il motore offre in ogni momento oltre 150 Nm di coppia, puntando sul piacere di guida. La rinnovata R 18 si presenta nel 2025 con uno stile purista ma anche più moderno, con nuovi design dei parafanghi anteriore e posteriore, insieme alla ruota posteriore da 18 pollici (in precedenza da 16 pollici) e al nuovo cerchio a sette doppi raggi. Le ruote sono disponibili anche nella variante opzionale Contrast Cut Wheels, in cui i cerchi in alluminio pressofuso vengono lucidati a specchio e poi sigillati con una finitura trasparente.



La versione base della BMW R 18 è equipaggiata con un motore in argento, un sistema di scarico cromato e cerchi in alluminio fuso di colore nero. La colorazione della carrozzeria è Blackstorm Metallic. Nella variante Option 719 Olivine, disponibile come equipaggiamento opzionale, la R 18 presenta un motore nero, il pacchetto design Aero e cerchi fusi Option 719 Icon. La nuova variante di equipaggiamento Blacked Out, invece, si caratterizza per l'ampio utilizzo di elementi neri in quasi tutto il design. Novità anche per la BMW R 18 Classic, che beneficia anch'essa di uno stile di design perfezionato. L'elemento di novità più evidente è il parafango anteriore, ripreso dalla R 18 B e abbinato a una ruota anteriore a raggi da 19 pollici (in precedenza da 16 pollici).

La base della BMW R 18 Classic è equipaggiata con un motore di colore argento, un sistema di scarico cromato, ruote a raggi (19"/16") e dettagli di rifinitura dei tubi della forcella. Le finiture della carrozzeria sono Blackstorm Metallic e Mineral Grey Metallic Matt. Disponibile anche la variante Option 719 Aquamarine. La nuova variante di equipaggiamento BMW R 18 Classic Blacked Out si distingue per l'ampio utilizzo di elementi neri in quasi tutto il design. Dall'aggiornamento non sono state escluse nemmeno le BMW R 18 Roctane, R 18 B e la R 18 Transcontinental, che hanno ora ricevuto aggiornamenti relativi alle caratteristiche del prodotto, alle superfici e alle colorazioni.