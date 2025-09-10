Bmw Motorrad, la Boxer Week dedicata alla gamma R1300. Dal 15 al 20 settembre per scoprire e testare nuovi modelli

Dal 15 al 20 settembre Bmw Motorrad lancia nelle concessionarie aderenti la Boxer Week 2025, evento dedicato alla nuova generazione di R 1300, con l'evoluzione del boxer bicilindrico. Sarà l'occasione per scoprire da vicino la gamma completa, provare i modelli su strada e prenotare un test ride attraverso il sito Bmwmotorrad.it.

Il nuovo motore boxer da 1.300 cc, il più potente mai prodotto da BMW, eroga 145 CV e 149 Nm di coppia, con consumi ottimizzati e soluzioni tecniche di alto livello come raffreddamento aria/liquido, aspirazione variabile e sistema opzionale Automated Shift Assistant.

Cinque le declinazioni disponibili, ovvero la R 1300 GS, icona dell'adventure touring, la R 1300 GS Adventure per i viaggi più estremi, la tourer R 1300 RT con dotazioni premium e la roadster R 1300 R dal design muscoloso. Non mancherà nemmeno la sport tourer R 1300 RS. Gli appassionati potranno prenotare il loro test ride online, dal 15 al 20 settembre, presso le concessionarie ufficiali Bmw Motorrad.