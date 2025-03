BMW Motorrad, crossover al massimo livello: ecco le nuove F 900 R e F 900 XR. Più tecnologia e prestazioni

BMW Motorrad porta un’aria di rinnovamento nella gamma delle sue moto di fascia media con le nuove BMW F 900 R e F 900 XR. Grazie a una serie di aggiornamenti tecnici ed estetici, entrambe le moto si presentano ancora più performanti e ricche di dotazioni, offrendo un’esperienza di guida senza compromessi.

La BMW F 900 R, caratterizzata da un’anima da roadster dinamica, è pensata per chi cerca sportività e reattività sulle strade più tortuose. La BMW F 900 XR, invece, è la crossover ideale per chi desidera un mix perfetto tra prestazioni e comfort nelle lunghe percorrenze. Entrambi i modelli sono progettati per soddisfare sia i motociclisti esperti che coloro che vogliono avvicinarsi al mondo delle due ruote con una moto potente e maneggevole.

Il cuore pulsante delle nuove F 900 è il collaudato bicilindrico in linea da 895 cc, capace di erogare 105 CV (77 kW). Con l’aggiornamento alla normativa Euro 5+, il motore offre una curva di coppia ancora più fluida, garantendo prestazioni elevate in qualsiasi situazione.

Di serie, i modelli F 900 sono dotati della modalità di guida “Dynamic”, che offre un assetto più sportivo e una risposta più reattiva dell’acceleratore. Per migliorare ulteriormente la sicurezza e la stabilità, troviamo il Dynamic Traction Control (DTC) e il controllo della coppia di trascinamento del motore, sistemi che riducono il rischio di slittamento della ruota posteriore nelle scalate improvvise o nei bruschi rilasci dell’acceleratore.

Per un’esperienza di guida ancora più emozionante, è disponibile come accessorio il silenziatore sportivo Akrapovic, che riduce il peso di 1,2 kg e dona al motore un sound ancora più grintoso.

Sia la BMW F 900 R che la F 900 XR adottano nuove forcelle a steli rovesciati completamente regolabili, che consentono di personalizzare il setup in base alle proprie esigenze di guida. Inoltre, il peso complessivo delle moto è stato ridotto di 3 kg, grazie anche ai nuovi cerchi in lega leggera (-1,8 kg rispetto alla versione precedente), che migliorano l’agilità e la precisione nella guida.

Massima sicurezza con ABS Pro e Dynamic Brake Control. La sicurezza è al centro del progetto delle nuove F 900, grazie all’adozione dell’ABS Pro, che garantisce una frenata più efficace anche nelle curve. Inoltre, il sistema Dynamic Brake Control (DBC) impedisce accelerazioni involontarie in frenata, migliorando il controllo della moto in situazioni di emergenza.

Entrambi i modelli ricevono una nuova batteria più leggera (-0,8 kg) e una serie di aggiornamenti tecnologici. In particolare, la BMW F 900 XR è equipaggiata di serie con il sistema Headlight Pro, che include fari adattivi, luci diurne e una porta USB-C per la ricarica dei dispositivi elettronici. Le manopole riscaldate offrono ulteriore comfort durante i viaggi nei mesi più freddi.

La BMW F 900 R presenta una posizione di guida più sportiva, con manubrio e pedane riposizionati, offrendo una maggiore sensazione di controllo e un assetto più aggressivo. Anche il design è stato affinato, con nuove finiture laterali dei fari verniciate in tinta con la carrozzeria.

Per chi ama i lunghi viaggi, la BMW F 900 XR introduce una carenatura aerodinamica migliorata e nuove protezioni per le mani, che garantiscono una maggiore protezione dal vento e dalle intemperie.

Colorazioni e personalizzazioni. Entrambe le moto sono disponibili in tre varianti di colore:

BMW F 900 R

Snapper Rocks Blue Metallizzato (Base)

Blackstorm Metallizzato (Triple Black)

Lightwhite con Racingblue Metallizzato (Sport)

BMW F 900 XR

Racing Red (Base)

Blackstorm Metallizzato (Triple Black)

Lightwhite con Racingblue Metallizzato (Sport)

Per una maggiore personalizzazione, BMW Motorrad ha ampliato la gamma di accessori originali e optional, tra cui:

silenziatore sportivo Akrapovic

pedane e leve fresate

protezione per l’asse

valigie morbide con serratura

parabrezza alto (+30 mm, solo per F 900 XR)

sella sportiva (+25 mm, per F 900 R)

sella alta (+25 mm, per F 900 XR).

Le nuove BMW F 900 R e F 900 XR rappresentano un’evoluzione significativa nel segmento delle moto di fascia media, offrendo più tecnologia, più prestazioni e un look ancora più accattivante. Grazie alla loro versatilità, entrambe le moto si confermano come scelte ideali sia per chi cerca adrenalina su strada sia per chi desidera una compagna di viaggio affidabile per le lunghe percorrenze.

Prova su strada. Due moto, due anime: una naked e una crossover, accomunate dalla medesima base tecnica, ma profondamente diverse nella loro vocazione. La BMW F 900 R ha un DNA marcatamente sportivo, con una posizione in sella più aggressiva e un’impostazione di guida che spinge all’azione. È una naked pura, nata per esaltare il piacere di guida: motore, manubrio e pedane formano una triangolazione perfetta, capace di offrire al pilota il massimo controllo e un feeling immediato. Il suo habitat naturale è il misto stretto, dove si trasforma in un autentico strumento di divertimento, grazie a un motore potente con coppia generosa già dai bassi regimi, una frenata impeccabile e un’elettronica sofisticata che ne esalta le prestazioni.

Trasmette sicurezza e voglia di osare. La F 900 R non è una naked qualsiasi: è una NAKED costruita secondo i rigorosi canoni di BMW Motorrad, e come tale non delude le aspettative. Anzi, invita a divorare le curve con precisione chirurgica, trasformando ogni viaggio in un'esperienza esaltante.

La BMW F 900 XR, invece, è un crossover versatile, un’autentica tuttofare che sfiora la perfezione in termini di comfort, facilità di guida e divertimento. Rientra nella ristretta cerchia di moto capaci di adattarsi a qualsiasi esigenza, dalla mobilità urbana ai lunghi viaggi. La protezione aerodinamica è eccellente, la posizione in sella è rilassata, mentre il bicilindrico parallelo offre un’erogazione fluida e vigorosa, garantendo prestazioni brillanti in ogni contesto. L’assetto, poi, è un punto di forza: stabile, preciso e regolabile per adattarsi a ogni condizione di guida.

L’estetica non passa inosservata, con linee decise e una forte personalità. Ampia anche la possibilità di personalizzazione, a partire dallo scarico Akrapovič, che non solo esalta il sound del bicilindrico, ma contribuisce anche a ridurre ulteriormente il peso complessivo.

La BMW F 900 XR è disponibile a partire da 12.250 euro, un prezzo competitivo per chi cerca una moto capace di offrire il massimo della versatilità senza rinunciare alle emozioni della guida.