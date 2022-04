Bmw Motorrad Days, a Berlino la ventesima edizione. Raduno mondiale in programma il 2 e 3 luglio tra moto e show

La ventesima edizione dei Bmw Motorrad Days si svolgerà il 2 e 3 luglio 2022 presso la fiera di Berlino. In cartellone subito dopo il Pure&Crafted Festival, che andrà in scena il primo di luglio, il più grande raduno mondiale di Bmw Motorrad porterà per la prima volta i fan da tutto il mondo a raggiungere la capitale tedesca. “Crediamo che Berlino sia la location perfetta per i Bmw Motorrad Days - ha dichiarato Markus Schramm, Head of BMW Motorrad - perché è una città internazionale che offre una ricca esperienza culturale, una vasta gamma di escursioni e uno stile di vita unico. Berlino ha tutto ciò che serve per rendere i Bmw Motorrad Days di quest’anno ancora più variegati ed emozionanti”.

Il programma prevede tanti nuovi prodotti da mostrare al pubblico, ma anche un ampio contorno di spettacolo, tra eventi dedicati alle acrobazie alle opportunità di test ride e ride-away. Se lo Streetbike Stunt Show, il Trial Show e l’FMX Show spingeranno le leggi della fisica al limite, la grande tradizione degli steep wall rider, invece, rivivrà nell’Original Motodrom, il più antico steep wall itinerante del mondo, dove Donald Ganslmeier e il suo team, in sella a moto storiche, sfrecceranno sulle tavole di legno. Altra importante attrazione saranno le visite allo stabilimento motociclistico Bmw. Il Pure&Crafted Festival si svolgerà invece il 1 luglio, subito prima dei Bmw Motorrad Days. Il festival, che è stato lanciato a Berlino nel 2015 e avviato da Bmw Motorrad, si terrà per la seconda volta nel Summer Garden presso il centro fiere di Berlino, tra musica dal vivo, cultura motociclistica e tanti eventi in programma.