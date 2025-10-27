Bmw Motorrad Days, un fiume di appassionati per celebrare 21 anni di storia. In Spagna oltre 3mila test di prodotto

Una vera e propria invasione in terra iberica per celebrare i Bmw Motorrad Days. Oltre 10.000 appassionati si sono ritrovati a Peñíscola, in Spagna, per la ventunesima edizione del raduno degli appassionati dell'Elica Blu, tra gli eventi di riferimento per il mondo delle due ruote nel Vecchio Continente. Più di 3.000 prove prodotto e un intenso programma di attività hanno trasformato, per qualche giorno, la città valenciana nel punto di incontro del motociclismo internazionale. Durante il fine settimana, i partecipanti hanno testato le ultime novità della gamma Bmw Motorrad in percorsi su strada e off-road, partecipato a sessioni formative nella Moto Escuela e nella Riders Academy Bmw Motorrad España, e assistito a dimostrazioni e incontri con protagonisti del settore come SoyTribu ed Elspeth Beard, prima donna a compiere il giro del mondo in moto su una Bmw.

Dal debutto a Baqueira, i Bmw Motorrad Days hanno toccato alcune delle località più note del Paese - da Sierra Nevada a Formigal, Sabiñánigo e Albacete - fino ad approdare a Peñíscola, sede ufficiale dell'evento dal 2024. In ventuno edizioni, oltre 120.000 motociclisti hanno preso parte a questa manifestazione, oggi simbolo di comunità, innovazione, sicurezza e sostenibilità. In occasione dell'edizione 2025, il pubblico ha inoltre potuto conoscere da vicino la nuova Bmw F 450 GS, il concept più recente della casa tedesca, insieme alla Bmw R 90 S, presentata in occasione del 50esimo anniversario del modello.