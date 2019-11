BMW Motorrad, ecco il "Big Boxer". Il motore boxer bicilindrico con la maggiore cilindrata di sempre: 1.800 cc

MIRAMAS - Possente come ogni pezzo che lo compone. Eccolo qui, il motore per moto più potente mai costruito da Bmw. È sparso per terra, pezzo per pezzo fino alla più piccola rondella, in un hangar del circuito di Miramar, quello adottato da Bmw per i test sulle nuove auto e sulle nuove moto. E a giudicare delle frenetiche attività che hanno accompagnato la nostra giornata in questo tecnologico e supersegreto eremo di Bmw, le novità in arrivo sono diverse. Doveva passare di qui, allora, anche la nuova R 18 una moto dal sapore antico, che richiama tutta la storia del glorioso marchio tedesco, ma con tanta, tantissima, tecnologia in corpo.

Già, in corpo. Questo sparso sul pavimento è proprio il motore boxer bicilindrico con la maggiore cilindrata di tutti i tempi, un vero e proprio "Big Boxer", marchio distintivo delle motociclette di Monaco e di Berlino-Spandau da circa 70 anni, dall'inizio della produzione Bmw Motorrad nel 1923.

E per mostrare questa vera è propria miniera di potenza, dove una biella è grande quasi il doppio rispetto a quella che lavora nel motore della Gs 1250, dove la testa del pistone è grande quanto il fondo di un grosso boccale di birra, Bmw ha radunato a Miramas l’intero staff tecnico per illustrare ogni dettaglio di questa nuova creatura. E non solo. Il primo sguardo sull’anima della R 18 è servito anche per valutare le origini delle soluzioni tecniche adottate, gli stress test a cui vengono sottoposti i materiali. Pensate, c’è una R 1250 Gs che ha già percorso mezzo milione di chilometri in tutto in mondo è ora già pronta per partire per l’India dove i collaudatori la faranno ancora soffrire sulle strade locali. Moto e scooter provati e riprovati in ogni condizione a cui si sommano i dati provenienti dalla rete dei concessionari: ogni componente dei motori Bmw è frutto di collaudi e di verifiche su strada. Migliaia e migliaia di dati che possono anche mettere in fila le strade delle città che più di altre stressano i componenti delle moto Bmw.

Ed è con questo enorme bagaglio tecnico alle spalle che è nato il “Big Boxer”, con la sua distribuzione OHV insieme a un motore separato dal cambio, capace di dare il nuovo pur conservando le caratteristiche strutturali che hanno contraddistinto il primissimo motore Boxer Bmw Motorrad. Vediamo i numeri: 1802 centimetri cubici, risultanti da un alesaggio di 107,1 mm e una corsa di 100 mm. La potenza del motore è di 67 kW (91 cavalli) a 4 750 giri/minuto. La coppia massima di 158 Nm è già disponibile a 3000 giri/minuti. Più di 150 Nm sono disponibili già da 2 000 a 4 000 giri/minuto: insomma - spiegano Bmw - un'enorme potenza di trazione che grazie a una massa volanica di dimensioni generose, favorisce anche una scorrevolezza esemplare. Il nuovo "Big Boxer" è raffreddato ad aria/olio e pesa 110,8 kg compresi cambio e sistema di aspirazione. Ha carter del motore in alluminio diviso verticalmente.

A differenza dei classici motori Boxer a 2 valvole raffreddati ad aria prodotti da Bmw Motorrad, tuttavia, l'albero motore "Big Boxer", forgiato in acciaio bonificato, ha un cuscinetto principale aggiuntivo al centro, necessario a causa dell'enorme volume del cilindro al fine di prevenire vibrazioni indesiderate dovute alla flessione dell'albero motore. Come l'albero a gomito, le due bielle con albero sono montate su cuscinetti a strisciamento e sono anch'esse forgiate in acciaio temprato. Allora, è chiaro ora perché accanto ad uno montato al telaio della R 18, ne abbiamo trovato un altro sparso in pezzi sul pavimento? Ogni componente, dalla più piccola rondella, alle grandi teste, andava mostrato, spiegato.

E infatti, si continua. L'olio lubrificante e di raffreddamento è fornito da un sistema di lubrificazione a carter umido con una pompa dell'olio a due stadi tramite catena a manicotto azionata dall'albero motore. Il comando valvole OHV classico, con due alberi a camme come nella leggendaria R 5 fino alla R 51/2, è combinato con la moderna tecnologia a 4 valvole e doppia accensione. E così, anche se il nuovo "Big Boxer" ha quattro valvole, doppia accensione, utilizza la classica configurazione OHV per il comando della valvola, così come fatto per un periodo di circa 70 anni da Bmw Motorrad. Trasmissione a maglie costanti a 6 velocità e frizione a secco a disco singolo auto-rinforzante con funzione anti-hopping.

La trasmissione a 6 marce sempre in presa si trova in un corpo in alluminio a doppia sezione ed è progettata come una trasmissione a 4 alberi con coppie di ingranaggi elicoidali. L'albero di ingresso del cambio con smorzatori a snodo aziona i due alberi del cambio con le coppie di ruote dentate. Viene fornito un albero di uscita per colmare la distanza e invertire il senso di rotazione. Una retromarcia è disponibile come optional ed è guidata da un ingranaggio intermedio e un motore elettrico e può essere inserita manualmente. Trasmissione aperta secondaria ispirata al modello classico.

Come in tutte le motociclette Bmw con motori Boxer, la coppia viene trasmessa dal cambio alla ruota posteriore della R 18 attraverso un albero di trasmissione cardanico con finale coppia conica e corona dentata. L'albero cardanico con snodi sono esempi di affascinante tecnologia motociclistica classica poiché sono nichelati e aperti, come è stato il caso dei modelli Bmw.

Insomma bisogna vederlo pezzo per pezzo questo possente morire che dal 2020 si potrà acquistare con la R 18, una moto che per Bmw rappresenta “il motociclismo più autentico, istinto sulla mente, tecnologia non fine a sé stessa, ma come strumento per dare spazio a fantasia ed emozioni potenti piuttosto che alla semplice osservazione e al calcolo oggettivo”. Non a caso questo è stato il messaggio che ha accompagnato il debutto della Bmw Motorrad Concept R 18 al Concorso d'Eleganza Villa d'Este a maggio 2019.