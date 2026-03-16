Bmw Motorrad al fianco della FederMoto Italiana per il terzo anno. Per sostenere le competizioni motociclistiche nazionali

Bmw Motorrad Italia e la Federazione Motociclistica Italiana proseguono la loro collaborazione anche nel 2026. Il rinnovo della partnership per il terzo anno consecutivo è stato annunciato durante la presentazione della nuova stagione della Velocità Fmi, ospitata presso la House of Bmw Italia. Nell'ambito dell'accordo, Bmw Italia continuerà a ricoprire il ruolo di Official Partner della federazione e Official Car del Campionato Italiano Velocità. La collaborazione mira a sostenere le competizioni motociclistiche nazionali e a promuovere iniziative legate alla sicurezza stradale e alla formazione dei piloti.

Per la stagione 2026, Bmw Motorrad Italia metterà inoltre a disposizione della federazione una flotta aggiornata di veicoli e motociclette a supporto delle attività istituzionali e delle gare del campionato, tra cui la sportiva Bmw S 1000 Rr in configurazione biposto. Il Campionato Italiano Velocità rappresenta il principale appuntamento del motociclismo su pista a livello nazionale e coinvolge i migliori piloti italiani nelle diverse categorie e trofei affiliati. Anche per il 2026 Bmw Italia sarà mobility partner ufficiale della federazione, contribuendo alla logistica e all'organizzazione degli eventi lungo tutto il calendario sportivo.