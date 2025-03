BMW Motorrad presenta i nuovi C 400 X e C 400 GT: più tecnologia, sicurezza e comfort

BMW Motorrad rinnova la sua gamma di scooter di medie dimensioni con l'introduzione dei nuovi C 400 X e C 400 GT. Caratterizzati da motorizzazione EU-5+, un equipaggiamento di serie più ricco e nuove opzioni di personalizzazione, le nuove BMW C 400 X e C 400 GT offrono un mix perfetto di prestazioni, sicurezza e comfort per la mobilità urbana e il touring.

Sotto la scocca dei nuovi BMW C 400 X e C 400 GT pulsa un motore monocilindrico da 34 CV (25 kW) a 7.500 giri/min, con una coppia massima di 35 Nm a 5.750 giri/min. Il sistema di trasmissione CVT e il braccio oscillante a rigidità torsionale elevata assicurano una guida fluida e reattiva. BMW C 400 X e BMW C 400 GT, ABS Pro, DBC, DTC e MSR.

L'equipaggiamento di serie include ora BMW Motorrad ABS Pro, che migliora la sicurezza anche nelle frenate in curva, prevenendo il bloccaggio delle ruote e riducendo il sollevamento indesiderato del veicolo.

Tra le altre tecnologie di assistenza alla guida: Dynamic Brake Control (DBC): ottimizza la stabilità e riduce lo spazio di frenata nelle situazioni di emergenza. Dynamic Traction Control (DTC): migliora l'aderenza in fase di accelerazione, specialmente su superfici scivolose. Engine Drag Torque Control (MSR): evita lo slittamento della ruota posteriore in caso di brusche decelerazioni.

Connettività avanzata. Entrambi i modelli sono dotati di display TFT da 6,5 pollici con BMW Motorrad Connected, che consente di gestire chiamate, navigazione e musica in modo intuitivo tramite il multi-controller sul manubrio. Per il BMW C 400 GT è disponibile in opzione il display da 10,25 pollici, con funzioni avanzate e navigazione a mappa completa. L'integrazione con lo smartphone permette di accedere facilmente a informazioni in tempo reale, mentre un vano portaoggetti con ricarica USB garantisce massima praticità.

Pensati per la mobilità urbana, i nuovi BMW C 400 X e C 400 GT offrono una maggiore capacità di stivaggio sotto la sella. Il C 400 X guadagna 3 litri in più, mentre il C 400 GT arriva a 12 litri aggiuntivi, includendo anche gli scomparti anteriori.

Novità anche per gli accessori, tra cui: bauletto da 43,5 litri con illuminazione interna e presa USB, parabrezza regolabile manualmente (di serie su C 400 GT), portapacchi per una capacità di carico extra.

Nuove varianti Rugged ed Exclusive. Il BMW C 400 X introduce il nuovo allestimento Rugged, con carrozzeria Kalamata metallic matt, cerchi e dettagli rossi, pinze freno dorate e parabrezza oscurato, per un look più aggressivo e sportivo. Il BMW C 400 GT, invece, si arricchisce della variante Exclusive, con carrozzeria Diamondwhite metallic, cerchi dorati e dettagli premium come la proiezione del logo BMW sul suolo. Grazie a un mix di tecnologia avanzata, sicurezza migliorata e nuove soluzioni per il comfort, i BMW C 400 X e C 400 GT si confermano tra i migliori scooter premium per la mobilità urbana e il turismo. Con il nuovo design e l’equipaggiamento aggiornato, questi modelli sono pronti a ridefinire gli standard della categoria.

Prova su strada. Una prova by night lungo le suggestive strade di Roma: abbiamo testato in anteprima nazionale le nuove BMW C 400 X e C 400 GT. Due maxi scooter accomunati dalla stessa motorizzazione, ma con personalità ben distinte. Il cuore pulsante è un motore monocilindrico, potente ma elastico, capace di offrire un’ottima reattività sin dai bassi regimi.

Il nuovo C 400 X è un vero concentrato di divertimento. Con scocche minimali, una strumentazione full digital compatta e un feeling immediato, si distingue per la sua agilità straordinaria. Veloce e scattante, nel traffico non ha rivali, grazie a una ciclistica perfettamente bilanciata.

Il C 400 GT, invece, offre una maggiore protezione aerodinamica, grazie al parabrezza regolabile e alla maxi-strumentazione digitale. Inoltre, l'altezza della sella è ridotta rispetto al C 400 X, aumentando il comfort nei tragitti più lunghi.

La capacità di carico è sorprendente: il C 400 GT vanta numerosi vani portaoggetti spaziosi e pratici, mentre il C 400 X si presenta con un approccio più smart e compatto. Due novità che si fanno spazio nel segmento dei max- scooter con un’identità ben definita: il C 400 X è pensato per un’utenza più giovane e dinamica, mentre il C 400 GT strizza l’occhio a un pubblico più maturo e professionale, ideale per gli spostamenti quotidiani ma anche per viaggi a medio raggio nel massimo comfort e sicurezza.

Prezzi a partire da 9.650 euro.