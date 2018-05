Bmw a Villa d'Este guarda al futuro delle due ruote con il concept 9cento

COMO - Un po' sportiva un po' touring, con la parte posteriore che ospita passeggero e borse laterali “smontabile” on demand. Si chiama 9cento ed è il nuovo prototipo che BMW ha presentato in questi giorni a Villa d'Este, anticipando quelle che potrebbero essere le forme di un futuro modello Adventure Sport. È estremamente compatta, con la coda ridotta al minimo che conferisce alla moto una grande personalità, trasmettendo allo stesso tempo leggerezza e agilità.

Design futuristico a parte (che richiama un po' quello della S 1200 XR), tutto è studiato per offrire comfort nei viaggi e divertimento nella guida. La sospensione è stata progettata ad arte per la massima comodità. Un’ampia escursione della molla assicura gran comfort, mentre il parabrezza e la carenatura garantiscono protezione dal vento e dalle intemperie. I comandi ergonomici e la posizione di seduta verticale relativamente bassa sono due ulteriori fattori chiave. Il triangolo del telaio del concept BMW Motorrad 9cento è rinforzato con strati di CFRP che non solo riducono il peso complessivo della moto, ma collegano anche il design tridimensionale del rivestimento anteriore al supporto posteriore in alluminio.

Come anticipato, una grande particolarità del concept 9cento è rappresentata dall'innovativo concetto di vani che comprende un elemento clip-on. La doppia valigetta non offre infatti solo uno spazio di carico, ma estende anche lo spazio su cui si può sedere il passeggero. E può essere montata solo quando necessario (tramite un elettromagnete che si attacca saldamente alla sezione inferiore del supporto), consentendo di avere due versioni della stessa moto: senza il sistema di carico si predilige il divertimento e il piacere di guida, con le borse la concept bike si trasforma in una moto da turismo da utilizzare in coppia. Infine, BMW ha ideato anche due giacche da moto da abbinare a questo modello, una dal taglio "Sport" e l'altra più "Touring". Chissà se tra qualche anno arriverà sul mercato...