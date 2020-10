Bmw R1250 RT, la principessa delle tourer si rinnova. Novità in termini di sicurezza e confort di guida

MONACO - Si rinnova la 'tourer' R 1250 RT di BMW che introduce una serie di novità pensate per i lunghi viaggi. Per garantire al modello il suo carattere di grande viaggiatrice anche per i prossimi anni, la casa dell'elica ha infatti deciso di apportare ampie modifiche e innovazioni alla nuova R 1250 RT, allo scopo di aumentare ulteriormente il piacere di guida e il divertimento nella guida turistica. Come prima, il motore boxer a 2 cilindri garantisce viaggi comodi e una spinta dinamica, mantenendo la cilindrata di 1.254 cc con i suoi 100 kW (136 CV) anche nell'attuale omologazione EU5. Il DTC Dynamic Traction Control standard garantisce un elevato livello di sicurezza di guida grazie all'eccellente trazione, mentre la nuova modalità di guida "Eco" standard aiuta il pilota a raggiungere la migliore efficienza possibile di consumo carburante.

La nuova R 1250 RT può essere poi dotata dei Riding Modes Pro come optional da fabbrica. Un altro nuovo componente incluso nei Riding Modes Pro è il controllo della coppia di trascinamento del motore (MSR): questo può essere utilizzato per evitare in modo sicuro condizioni di guida instabili che possono verificarsi durante le fasi di rilascio o in scalata a causa di una eccessiva decelerazione della ruota posteriore. Nella sua ultima edizione, la R 1250 RT è equipaggiata di serie anche con il nuovo BMW Motorrad Full Integral ABS Pro. Si tratta di un sistema di frenata combinata in cui sia la leva del freno al manubrio che il pedale azionano contemporaneamente i freni anteriori e posteriori. In combinazione con le qualità di ABS Pro con ottimizzazione della frenata in base all'angolo di piega della moto e distribuzione dinamica della forza frenante tra i due assi, Full Integral ABS Pro è il sistema frenante perfetto per una moto da turismo come la R 1250 RT. Nuovo anche il faro full LED con luci adattive di svolta e le funzioni di luce come optional da fabbrica. Il nuovo proiettore con funzione adattiva fa un ulteriore passo avanti con l'opzione Adaptive Turning Light, attraverso il quale il fascio luminoso del proiettore full LED standard si gira verso la curva in base alla inclinazione della motocicletta. In questo modo, la curva è quasi completamente illuminata perché la luce si sposta dove la moto si sta dirigendo. Completano la nuova offerta il Dynamic Cruise Control (DCC) di serie e l'Active Cruise Control (ACC) come optional da fabbrica.

La nuova R 1250 RT è dotata di uno schermo a colori TFT da 10,25 pollici con navigazione a mappe e connettività integrate che, per la prima volta su una motocicletta, consente di visualizzare una mappa di navigazione nel quadro strumenti, quindi non è necessario alcun display aggiuntivo. Oltre alla versione base in Alpine White 3, la nuova R 1250 RT è disponibile anche nelle varianti Style "Elegance", "Sport" e "Option 719".