BMW R18 by Blechman, la cruiser boxer da sogno

MONACO - Si chiama The Blechman R18 il nuovo progetto firmato assieme da Bmw Motorrad e dal customizer austriaco Blechman. È la cruiser dell’elica tedesca ad essersi infatti prestata alla trasformazione di Bernhard Naumann, questo il nome all’anagrafe dell’austriaco, rinomato a livello mondiale nel mondo delle “trasformazioni” motociclistiche. Ad ispirare Blechman, la tradizione dei motocicli storici di BMW ai quali la R18 strizza l’occhio già di suo, sia tecnicamente che in termini di design. La cruiser si basa infatti su modelli illustri come la R 5, per mettere in risalto l’essenza della motocicletta.

Già questo motivo è bastato a Naumann per cambiare il meno possibile sul fronte del telaio e della tecnologia, concentrando così gli sforzi creativi sulla ricerca di una linea più che personale, come al solito senza preparare nessun disegno ma mettendo subito mano alla moto. «Realizzo il mio disegno direttamente sull’oggetto - ha raccontato Blechman - utilizzando il materiale che ho a disposizione. Questo mi permette di rispondere direttamente alle richieste e di tenere sempre d’occhio le proporzioni». Per la Belchmann R 18, il primo pensiero è andato alla valutazione delle proporzioni per la carenatura anteriore, basata sulla struttura portante originale.

La luce posteriore è di Kellermann. Il serbatoio del carburante è stato ampiamente modificato, rendendolo più stretto, sportivo e facendo in modo che il motore risaltasse ancora di più. Successivamente Blechmann ha personalizzato i fari: come nel caso della sua precedente trasformazione per BMW, la custom bike Giggerl derivata dalla R NineT, i fari dovevano avere un design a forma di rene sottile. Per seguire la linea del classico motore boxer, Blechmann ha posizionato una lampada a filamento al centro. Anche in questo caso, l’angolo di sterzata e il proiettore inclinato in avanti determinano la linea di base della moto personalizzata.

A rifinire il tutto, una tinta personalizzata con le strisce bianche che rievocano i modelli classici di BMW Motorrad. In totale, il team di Blechman ha lavorato sulla R 18 per 450 ore. «Il mio lavoro inizia rimuovendo parti della versione originale - ha commentato il customizer - fino a quando davanti a me non rimane una sorta di tela bianca. È con il progredire della costruzione che il progetto si sviluppa». Per lo più, Blechmann lavora da solo in modo artigianale, ma, se necessario, ottiene il supporto di professionisti scelti personalmente in base al progetto.