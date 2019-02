BMW R 1250 GS, gioielli “tailor made” per uno stile unico. Due varianti e tanti accessori dedicati

MASSA CARRARA Le nuove BMW R 1250 GS e GS Adventure vengono proposte al pubblico nelle due varianti Exclusive e HP, pensate per accontentare i clienti più esigenti che cercano nel dettaglio l’aspetto che meglio rappresenta il proprio gusto e la propria personalità. Nella variante stilistica Exclusive e la combinazione cromatica Blackstorm metallizzato/Nachtschwarz (nero) pastello, la nuova R 1250 GS abbina fascino ed eleganza ad un carattere determinato.

La catena cinematica verniciata in nero opaco è avvolta dal telaio principale in Achatgrau metallizzato opaco nonché da un telaio posteriore color nero opaco, mentre il manubrio tubolare è in nero anodizzato. In più, i supporti carena anteriori e il portabagagli sono realizzati nel colore nero. I cerchi forgiati sono in nero pastello, mentre i foderi forcella del Telelever in nero anodizzato. La vernice Blackstorm metallizzata è impiegata anche nel coperchio centrale del serbatoio e nel parafango della ruota anteriore. I fianchetti del serbatoio nel colore nero pastello opaco in combinazione con la grafica creano un interessante contrasto, mentre la nuova mascherina del radiatore è in acciaio inox e le pinze dei freni di color oro.



La versione HP, invece, esalta l’aspetto più sportivo della nuova enduro stradale bavarese. Esibisce una livrea Lightwhite pastello/Racingblue metallizzato/Racingred pastello. Nello specifico, il colore Lightwhite pastello si ritrova nel telaio principale, sui fianchetti del serbatoio e sul parafango della ruota anteriore, mentre il colore Racingblue metallizzato riveste il coperchio centrale del serbatoio. La catena cinematica è di colore nero opaco, come i foderi forcella del Telelever. Il parafango allungato della ruota anteriore e la protezione del telaio esaltano, invece, la sua vocazione avventuriera. Anche in questa variante cromatica il manubrio tubolare, il supporto carena anteriore e il portabagagli sono di colore nero. Completano il quadro una griglia di protezione del radiatore, cerchi a raggi incrociati filigranati, una mascherina del radiatore in acciaio inox, pinze dei freni nel colore oro e la sella Rallye nello schema cromatico HP.

Infine, ciascun cliente può impreziosire la propria GS attingendo dall’ampio catalogo accessori che BMW mette, come di consueto, a disposizione. E se non bastasse c’è anche il nuovo programma Motorrad Spezial per rendere unico ciascun esemplare con elementi disponibili come optional ex fabbrica che personalizzano il design, le prestazioni e incrementano, complessivamente, il valore della moto. Nell’implementazione di questi attributi particolare enfasi è posta sull’integrazione armonica, sui materiali più pregiati, sulle preziose lavorazioni manuali e sulla cura per il dettaglio.