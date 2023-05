BMW R 1250 GS è Ultimate Edition. Dotazioni esclusive estetiche e tecnologiche con nuovi pacchetti

MILANO - Si chiama Ultimate Edition la nuova versione arrivata di Bmw R 1250 Gs, caratterizzata da estetica e dotazione esclusive e una tiratura limitata di 2100 esemplari in tutto il mondo. La nuova R 1250 Gs Ultimate Edition integra poi una serie di caratteristiche che rendono omaggio a oltre quarant’anni di eredità Gs. I pacchetti estetici Shadow impreziosiscono la moto grazie alle componenti lavorate dal pieno e rifinite con trattamenti superficiali specifici. Il pacchetto Dynamic affina invece le qualità sportive della moto, sia su strada che off-road, sicurezza compresa. Quest’ultimo pacchetto comprende il Dynamic Era (Electronic Suspension Adjustment), le modalità di guida Pro e il cambio elettro assistito. Con il pacchetto Touring, anche i viaggi più lunghi sono all’insegna del comfort, del relax e del divertimento.

Il pacchetto Touring comprende infatti il Cruise Control, la predisposizione per il navigatore, i paramani ed i supporti borse. Il pacchetto Comfort rende poi comode sia la partenza che la marcia anche in caso di freddo, grazie al Keyless Ride e alle manopole riscaldabili. Comporeso nel medesimo pacchetto anche l’impianto di scarico cromato. La Bmw R 1250 Gs Ultimate Edition è poi equipaggiata di serie con accessori e optional dedicati, come il parabrezza brunito con la sua colorazione scura e che, grazie al rivestimento antigraffio su entrambi i lati, garantisce a lungo una buona visione in presenza di qualsiasi condizione. Le barre di protezione motore sono realizzate nel caratteristico nero della Gs Ultimate e proteggono il motore dai colpi di pietrisco e danni. I cerchi a raggi neri con raggi incrociati sono compatibili con l’uso fuoristradistico e rendono ancora più il look da fuoristrada. Anche i raggi lucidi in acciaio sono integrati con il look della moto.

I potenti fari a Led supplementari garantiscono una migliore visibilità e visuale, aumentando la sicurezza. Offrono una migliore illuminazione della strada con il loro colore chiaro simile alla luce diurna. Il terminale di scarico Akrapovic si presenta invece completamente in titanio con fondello in carbonio omologato con db-killer. La R 1250 Gs Ultimate Edition è poi personalizzata fino ai minimi dettagli con badge dedicati grazie al Kit Ultimate. La versione Ultimate potrà essere equipaggiata a richiesta con supporti borse per valigie vario o per valigie in alluminio, che non comprese nella configurazione di serie. Il prezzo chiavi in mano consigliato è 26.900 euro.