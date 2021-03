BMW R 1250 RT, in sella alla tourer di lusso: la moto per viaggiare in prima classe

MILANO – È molto vicina al mondo automotive la nuova BMW R 1250 RT. Non solo perché è la prima BMW ad adottare il nuovo sistema di Cruise Control Adattivo basato su un radar montato sotto il proiettore a LED, ma soprattutto perché ha l'impianto stereo con le casse montate sullo "scudo", la sella riscaldabile (oltre alle manopole), la frenata combinata e un sistema di infotainment connesso con un display, pensate, da 10,25''. A questo aggiungiamoci un livello di comfort elevatissimo, un pacchetto tecnologico ai vertici della categoria e un motore straordinario.

Ecco che viene fuori una tourer di fascia premium, pensata per tutti coloro che vogliono viaggiare in prima classe su due ruote, da soli o in coppia. Dunque, la RT può essere la scelta ideale di chi pensa di prendere una GS ma non ha alcuna intenzione di mettere le ruote fuori dall'asfalto. Il cuore pulsante, d'altronde, è lo stesso. Parliamo del boxer 2 cilindri da 1.254 cc con tecnologia ShiftCam (per fasatura e alzata variabili delle valvole di aspirazione) capace di erogare 136 CV a 7.750 giri/min e 143 Nm a 6.250 giri/min. Che prevede un DTC Dynamic Traction Control standard, una nuova modalità di guida "Eco" standard che aiuta il pilota a raggiungere la migliore efficienza possibile di consumo carburante e (a pagamento) il controllo della coppia di trascinamento del motore (MSR): questo può essere utilizzato per evitare in modo sicuro condizioni di guida instabili che possono verificarsi durante le fasi di rilascio o in scalata a causa di una eccessiva decelerazione della ruota posteriore.

Inoltre, come anticipato, la nuova R 1250 RT monta di serie con il nuovo BMW Motorrad Full Integral ABS Pro, un sistema di frenata combinata in cui sia la leva del freno al manubrio che il pedale azionano contemporaneamente i freni anteriori e posteriori (non con la stessa ripartizione). Di serie troviamo il Dynamic Cruise Control (DCC), che mantiene la velocità costante anche quando si guida in discesa. Mentre a pagamento c'è il nuovo Active Cruise Control (ACC), che permette, grazie alla tecnologia dei sensori radar, di impostare la velocità di crociera e anche la distanza dal veicolo che precede: il sistema, dunque, sarà in grado di far decelerare la moto automaticamente e di riportarla, appena possibile, alla velocità impostata.

L'altra chicca tecnologica è rappresentata dal display da 10,25 pollici, con con navigazione a mappa integrata e una connettività estesa di serie. Dal punto di vista estetico non sono grandi le differenze rispetto al modello precedente. Si fa notare un nuovo faro full LED che in opzione può integrare la funzione “Adaptive Turning Light“, che permette al fascio luminoso del proiettore full LED standard di illuminare la curva in base alla inclinazione della motocicletta. La carena è stata ridisegnata e migliora l'efficienza aerodinamica, offrendo allo stesso tempo grande protezione dall'aria al pilota (complice il parabrezza regolabile elettricamente). Non cambia, invece la ciclistica, che conta sempre su Telelever all'anteriore e Paralever al posteriore, che però fanno uno step in avanti con la nuova generazione delle sospensioni ESA.

In sella la nuova RT si conferma una viaggiatrice di lusso. È grossa, imponente ed estremamente comoda. È disponibile con tre selle (bassa, standard e alta: da 760 mm a 850), ciascuna regolabile su due posizioni, così da permettere a tutti di poggiare i piedi a terra agevolmente. Anche perché nelle manovre da fermo i 279 kg in ordine di marcia si fanno sentire. Per poi "scomparire" non appena ci si mette in marcia, merito di un ottimo bilanciamento dei pesi. Così la RT sa essere anche abbastanza agile e maneggevole in città. Divertente e molto performante fuori dalle mura urbane: il motore ha una gran coppia sin dai bassi ed è molto elastico. E perfetta per i lunghi viaggi in autostrada, dove il Cruise Control Adattivo fa la differenza in termini di comfort e sicurezza.

Bella la frenata combinata, che si apprezza con il passare dei km. Così come bello è l'ampio display personalizzabile che permette anche di seguire la mappa del navigatore, proprio come accade sulle auto. Insomma, la nuova R 1250 RT si conferma una icona del turismo, non ha concorrenti e si rivolge ovviamente ad un pubblico che cerca un mezzo di qualità. È già ordinabile nelle concessionarie, con un buon equipaggiamento di serie e con i consueti pacchetti aggiuntivi preimpostati (Comfort e Dynamic, da rispettivamente 1.450 e 1.800 euro), con prezzi a partire da 20.800 euro.