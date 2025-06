Bmw R 12 G/S, tra design classico ispirato alla mitica R 80 G/S e tecnologia moderna

E' un design da enduro classico ispirato alla Bmw R 80 G/S, unito però alla tecnologia moderna e ad un'ergonomia ideale per una guida off-road, quello della nuova Bmw R 12 G/S che la casa dell'Elica ha presentato di recente. Alla base del progetto, il legame tra Bmw Motorrad e lo sport off-road e una storia di successi nel motorsport. Se il motore boxer a coppia elevata, abbinato alla trasmissione cardanica, ha dimostrato le sue qualità vincenti e la sua affidabilità in innumerevoli competizioni, è solo nel1980 che Bmw Motorrad decise di introdurre il concetto di enduro con motore boxer nella produzione di serie. E' da quella prima intuizione che è nata la R 80 G/S, dotata di competenze off-road ma anche capacità touring e qualità dinamiche on-road, come recitava quella sigla G/S che stava per Gelände/Straße», ovvero fuoristrada/strada. La nuova R 12 G/S riprende lo spirito dell'enduro off-road con motore boxer nello stile della R 80 G/S, proiettandolo nel presente grazie a tecnologie moderne. A caratterizzare il nuovo modello ci pensano anche le sospensioni a lunga escursione, ruote a raggi incrociati e una carenatura del cockpit compatta ed essenziale.

Tre sono le configurazioni della sella, delle pedane enduro ad alta aderenza e del riser manubrio per gli appassionati della guida off-road. La nuova Bmw R 12 G/S è equipaggiata di serie con una sella monoposto piatta e lineare, ideale per la guida enduro, anche in piedi. L'opzionale Pillion Package include una sella biposto. L'altezza della sella aumenta di 20 mm con l'opzione Rallye Seat (880 mm con ruota da 17» / 895 mm con ruota da 18»). La nuova R 12 G/S è inoltre dotata di serie di due pratici occhielli in acciaio nel telaio posteriore, utilizzabili come punti di ancoraggio. La versione base della nuova R 12 G/S monta anche un sistema di pedane progettato principalmente per l'uso su strada, ma adatto anche al fuoristrada grazie al suo profilo dentellato. Nell' Enduro Package Pro è invece incluso un sistema di pedane enduro che, grazie all'ampia superficie di contatto e a tre file di dentini, assicura la massima aderenza nella guida off-road. Il manubrio tubolare in alluminio a doppio spessore consente una regolazione ergonomica ottimale. Il cuore della nuova arrivata in casa Bmw Motorrad è un potente motore boxer con prestazioni superiori in termini di potenza e coppia e dotto di sistema di scarico monoflusso.

Il motore boxer raffreddato ad aria/olio, con alesaggio di 101 mm, corsa di 73 mm e cilindrata di 1.170 cc, già adottato in numerosi modelli di motociclette Bmw, eroga 80 kW (109 CV) a 7.000 giri/min e una coppia massima di 115 Nm a 6.500 giri/min. Lo scheletro della motocicletta è invece il telaio a ponte in acciaio tubolare monoblocco della famiglia R 12. Il telaio posteriore, anch'esso realizzato in acciaio tubolare, è imbullonato alla struttura principale. Il cannotto di sterzo è posizionato leggermente più alto e più in avanti rispetto ai precedenti modelli. Il prezzo previsto dal listino della nuova Bmw R 12 G/S è di 17.800 euro