BMW, la R 12 nineT prosegue tradizione roadster. Nuovo modello svelato per i 100 anni di Bmw Motorrad

MONACO - In occasione dei 100 anni di Bmw Motorrad, la casa tedesca ha svelato la sua nuova R 12 nineT, discendente diretta di quella R nineT lanciata esattamente dieci anni fa in occasione del novantesimo anniversario di Bmw Motorrad. Come la R nineT del 2013, la nuova arrivata si conferma con un Dna da roadster classica, potente e con un’infinità di opzioni per la personalizzazione. «La R nineT e il suo concetto di personalizzazione - ha spiegato Markus Schramm, head of Bmw Motorrad - hanno definito la nuova esperienza heritage per il 90° compleanno di Bmw Motorrad e sono diventati una pietra miliare della nostra gamma di modelli.

La nuova R 12 nineT prosegue con coerenza la storia di successo dell’eredità dei leggendari motori boxer Bmw con un linguaggio di design ancora più classico ed essenziale». Il motore boxer raffreddato ad aria/olio della la nuova R 12 nineT continua una consolidata tradizione di casa Bmw e il numero 12 nella designazione del modello si riferisce alla cilindrata del motore, come per molti modelli della storia di Bmw Motorrad, ad esempio l’attuale R 18. Ancora più del suo modello predecessore, la nuova R 12 nineT combina il carattere possente del motore boxer e il linguaggio del design delle epoche motociclistiche tradizionali, con tanta tecnologia e un concetto modulare che offre al pilota il massimo di opzioni di personalizzazione.

«Il linguaggio di design purista - ha commentato Edgar Heinrich, head of design Bmw Motorrad - è dominato dalla pulizia della linea serbatoio/sella/posteriore, nello stile della tradizionale R nineT/5 o della leggendaria R 90 S degli anni Settanta. A prima vista, il serbatoio stesso è un classico boxer Bmw, con la tipica curva nel bordo inferiore e il classico punto di contatto con le ginocchia. La nuova R 12 nineT presenta anche coperture laterali nella zona del triangolo del telaio nell’autentico look roadster, per un’altra reminiscenza delle moto Bmw degli anni ‘70».