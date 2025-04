Bmw R 1300 R, l'evoluzione porta un boxer ancora più sportivo. Roadster perfetta per viaggi e guida dinamica

La nuova Bmw R 1300 R è la novità in chiave roadster e con motore boxer della casa dell'elica. Notevolmente più sportiva rispetto alle altre del suo segmento in famiglia, sia tecnicamente che visivamente, la nuova arrivata nasce per offrire un'esperienza di guida ancora più dinamica agli appassionati di boxer. «Con la nuova BMW R 1300 R - ha detto Christof Lischka, head of development Bmw Motorrad - abbiamo portato la nostra roadster con motore boxer a un livello completamente nuovo. Focalizzata senza compromessi sulle dinamiche di guida, offre un'esperienza decisamente più sportiva rispetto al modello precedente, grazie a un motore e a un telaio completamente ridisegnati, pur senza rinunciare ai valori fondamentali di BMW, come la capacità di viaggio e il comfort».

Caratterizzata da un design aggressivo, è disponibile in quattro varianti di equipaggiamento. L'obiettivo alla base dello sviluppo della nuova R 1300 R era migliorare sia visivamente che tecnicamente la roadster con motore boxer. Oltre a un design più aggressivo e sportivo, dotazioni come la variante Performance, che include sospensioni sportive, leve corte, pedane fresate e regolabili, DTC-Shift, due parabrezza sportivi aggiuntivi e altro ancora, consentono ai clienti di potenziare ulteriormente le capacità dinamiche della moto. Allo stesso tempo, la Bmw R 1300 R rimane una compagna ideale per l'uso quotidiano e i viaggi. Con opzioni come il riscaldamento della sella, il Riding Assistant, un parabrezza più alto e una varietà di soluzioni per i bagagli, la moto può essere perfettamente adattata alle esigenze individuali.

La versione base della BMW R 1300 R è disponibile in Snapper Rocks metallic e in altre varianti come la Exclusive in Racing blue metallic, la sportiva Performance in Lightwhite uni, e la premium Option 719 Kilauea in Blackstorm metallic. Per un'ulteriore personalizzazione della nuova BMW R 1300 R è disponibile un ampio programma di equipaggiamenti e accessori opzionali.