Bmw R 1300 R Titan è un omaggio al motorsport e al design nel segno della tradizione Motorrad

Si chiama R 1300 R 'Titan' il frutto di un progetto portato a termine da un gruppo di dipendenti di Bmw Motorrad che hanno collaborato alla creazione di un veicolo unico. La moto, personalizzata e senza compromessi, è stata costruita in omaggio alla passione per il motorsport, per il design e nel segno della tradizione Bmw Motorrad.

Nell'ambito del progetto, Philipp Ludwig ha ricoperto il ruolo di project manager, Andreas Martin è stato il designer del veicolo, Theresa Stukenbrock ha curato il design dei colori e delle grafiche, mentre i prototipisti Paul Summerer e Thomas Becker, hanno collaborato alla creazione della moto. Il design della Bmw R 1300 R 'Titan' include gli elementi stilistici di base della nuova R 1300 R, traducendoli nelle linee aggressive di una sprint racer.

Le linee distintive del serbatoio e della carenatura si riflettono nel monoscocca tipico delle moto da corsa, mentre il pannello dell'air duct, caratteristico della versione standard, ne amplifica ulteriormente la dinamica. Il peso è spostato verso la ruota anteriore, per mantenerla il più a lungo possibile aderente all'asfalto durante la partenza. Le proporzioni complessive della moto sono compatte e ruotano attorno al cuore del veicolo, ovvero il motore boxer da 1300 cc. Akrapovic, partner storico di Bmw Motorrad, ha contribuito allo sviluppo della Bmw R 1300 R 'Titan', con un sistema completo di scarico in titanio.