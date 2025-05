Bmw R 1300 RS, tecnologia e stile salgono a un livello superiore per la regina delle sport tourer

Obiettivo dichiarato, portare ad un livello superiore la sport tourer con motore boxer di casa Bmw, quello alla base del progetto che ha visto la nascita della nuova R 1300 RS. Tecnologia e stile sono stati perfezionati e il design dinamico ne sottolinea la vocazione sportiva. I tecnici di casa Bmw Motorrad, oltre che sul design decisamente più sportivo, per la variante Performance del modello si sono anche concentrati nel consentire ai clienti di incrementare ulteriormente il potenziale dinamico della moto. Allo stesso tempo, la Bmw R 1300 RS rimane una compagna ideale per l'uso quotidiano e i viaggi, con opzioni come il riscaldamento della sella, il Riding Assistant, un parabrezza più alto e una varietà di soluzioni per i bagagli. Oltre alla versione base in Racing Blue metallic, la R 1300 RS è disponibile anche nella variante Triple Black in Blackstorm metallic, nella sportiva Performance in Lightwhite uni e nella versione premium Option 719 Cuyamaca in Brooklyn Grey metallic.

Gli sviluppatori hanno puntato anche a rendere la nuova R 1300 RS decisamente più dinamica e sportiva rispetto al modello precedente: obiettivo che la nuova sport tourer con motore boxer raggiunge non solo attraverso il design, il motore e il telaio, ma anche dedicando pari attenzione all'ergonomia, per una posizione di guida più sportiva e attiva. Di conseguenza, il triangolo ergonomico formato da manubrio, pedane e sella, è stato progettato per posizionare il pilota visibilmente più in avanti rispetto alla ruota posteriore, grazie alle pedane leggermente arretrate e al manubrio più piatto. Ciò comporta, in particolare, una maggiore sensibilità dalla parte anteriore, specialmente durante la guida sportiva, e quindi una maggiore controllabilità. Allo stesso tempo, però, la posizione di guida sportiva consente di affrontare lunghi viaggi in modo rilassato e di mantenere una guida tranquilla, anche con un passeggero. Per una posizione di guida più orientata ai lunghi viaggi confortevoli, sono inoltre disponibili, come optional, i manubri Comfort. La nuova Bmw R 1300 RS introduce anche un nuovo sistema di bagagli e propone anche un'ampia gamma di varianti di sella e manubri comfort, pensati per soddisfare le diverse esigenze ergonomiche dei motociclisti.

Oltre alla sella standard, sono disponibili cinque ulteriori varianti di sella come optional individuali ex fabbrica. Per i viaggi e le escursioni, la moto può essere equipaggiata ex fabbrica con supporti per valigie laterali e portapacchi per topcase, mentre un nuovo sistema di valigie e topcase è disponibile nella gamma di Accessori Originali Bmw Motorrad. Il motore boxer della nuova R 1300 RS ha una cilindrata esatta di 1.300 cc, con un rapporto tra alesaggio e corsa di 106,5 a 73 mm (modello precedente: 102,5 a 76 mm). Questo aumento di cilindrata deriva da un alesaggio maggiorato e da un nuovo albero motore con corsa ridotta. Il propulsore eroga una potenza di 107 kW (145 CV) contro i 100 kW (136 CV) del predecessore, sempre a 7.750 giri/min, e sviluppa una coppia massima di 149 Nm a 6.500 giri/min (rispetto ai 143 Nm a 6.250 giri/min del modello precedente). Tutto questo per il più potente motore boxer Bmw di serie mai prodotto.