BMW R 18, ecco la nuova cruiser tedesca con motore “Big Boxer" che si ispira alla mitica R5

ROMA – Si chiama R 18 il modello con cui BMW fa il suo prepotente ingresso nel mondo delle cruiser. Costruita attorno al motore boxer, si ispira alla storica R 5 sia dal punto di vista tecnico che estetico. Ha un design classico caratterizzato per da elementi assolutamente contemporanei, impreziosito da superfici cromate e verniciatura ricercata.



Il telaio della R 18 è in acciaio a doppia culla, come vuole la tradizione, che dialoga con un monoammortizzatore centrale progressivo con 90 mm di escursione, agganciato al forcellone dove spicca la trasmissione di tipo cardanica. Davanti, invece, troviamo una forcella con steli da ben 49 mm e con un'escursione da 120 mm. L’impianto frenante della nuova BMW R 18 è costituito invece da un doppio disco freno all’ anteriore e un singolo disco freno al posteriore, insieme a pinza fissa a quattro pistoncini.



Il cuore pulsante è il bicilindrico da 1.802 cc, ossia il boxer più potente di sempre. Ciascun cilindro prevede 4 valvole, due candele e un iniettore, con la distribuzione ad aste e bilancieri e con registri a vite e controdado. La potenza erogata è di 91 CV a 4.750 giri/min e 158 Nm di coppia a 3.000 girimin. Numeri che su strada si traducono in prestazioni pari a 180 km/h di velocità massima autolimitata e uno scatto da 0 a 100 km/h in 4,8 secondi (con consumi medi di 5,6l/100km). Classica si, ma pur sempre nuova e tecnologica. La R 18 prevede infatti anche tre modalità di guida (Rain, Roll e Rock), controllo della stabilità e sistema per la ripartenza in salita.



La nuova R 18 è stata presentata nella versione R 18 First Edition, che combina il look della R 18 con caratteristiche di equipaggiamento esclusivo, presentando la classica finitura nera con verniciatura con filetti bianchi. Tra gli altri elementi di spicco si hanno numerose superfici cromate, logo sulla sella e targhetta cromata con scritta “First Edition” sulle coperture laterali.Sarà disponibile a partire dal prossimo autunno al prezzo di 22.990 euro.