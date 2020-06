BMW S 1000 XR, la nuova crossover arriva nelle concessionarie il 6 e il 7 giugno. Il 4 un "open day virtuale"

ROMA – È attesa nelle concessionarie italiane il 6 e il 7 giugno la nuova BMW S 1000 XR, nuova crossover spinta dal 4 cilindri in linea di derivazione superbike. Tutti gli appassionati e i clienti della Casa bavarese avranno la possibilità di prenotare un posto per la presentazione del prodotto contattando direttamente la concessionaria, in modo da rispettare i vincoli di sicurezza e distanziamento sociale richiesti dall’attuale emergenza epidemiologica, oppure possono prenotare il test ride della nuova moto sfruttando gli strumenti digitali presenti sul sito di BMW Motorrad Italia.

Nel frattempo, a partire già da giovedì 4 giugno sarà on line un ricco evento digitale di presentazione della moto. Si tratta di un “open day virtuale” che presenterà questo nuovo modello attraverso un palinsesto video ricco di contenuti. La presentazione avverrà sulla pagina Facebook di BMW Motorrad Italia e sul sito bmw-motorrad.it, dove una serie di argomenti relativi alla nuova BMW S 1000 XR verranno spiegati nel dettaglio: dalle caratteristiche di prodotto alla tecnica, dai sistemi di sicurezza all’abbigliamento tecnico.

Si partirà alle ore 10:00 con la presentazione italiana della nuova BMW S 1000 XR. Alle 13:00 toccherà alla nuova tuta X-Ride, mentre alle 16:00 sarà la volta del sistema Emergency Call. Ma non finirà qui, perché la giornata sarà arricchita dalle testimonianze dei piloti ufficiali del Team BMW Motorrad WorldSBK (ore 18.00) e dalla testimonianza di 7 giornalisti di settore, che hanno provato in anteprima questo modello (ore 20.00).