Bmw, ecco la spettacolare Motorrad Concept RR: la superbike del futuro svelata a Villa d'Este

In occasione del prestigioso Concorso d'Eleganza Villa d'Este sul lago di Como, BMW Motorrad ha presentato la sua ultima creazione nel segmento delle superbike: il BMW Motorrad Concept RR, massima espressione di tecnologia e design per la futura generazione dei modelli BMW RR. «Mai prima d'ora - ha detto Markus Flasch, responsabile di BMW Motorrad - BMW Motorrad aveva offerto uno sguardo così anticipato sulla prossima generazione dei modelli RR. Il BMW Motorrad Concept RR - ha aggiunto - è un vero capolavoro del nostro team di sviluppo, sia sotto il profilo tecnico sia per il linguaggio di design. Sviluppato ispirandosi alla superbike ufficiale BMW Motorrad M 1000 RR, con la quale il pilota ufficiale Toprak Razgatlioğlu ha dominato e conquistato il FIM World Superbike Championship lo scorso anno, il Concept RR rappresenta un autentico concentrato di eccellenza, concepito tanto per l'uso su strada quanto per la pista. Il passaggio dalla competizione alla strada non è mai stato così evidente. Questo modello incarna la leadership di BMW Motorrad nel garantire il massimo livello ingegneristico e prestazioni di vertice in questo segmento».

Il BMW Motorrad Concept RR si avvale del motore quattro cilindri in linea raffreddato a liquido, derivato dalla moto campione del mondo nel FIM Superbike World Championship, che eroga oltre 230 CV (169 kW). Completa il pacchetto un sistema elettronico di controllo e regolazione direttamente ereditato dalla WSBK M 1000 RR, comprendente la gestione del motore, il controllo di trazione e il freno motore. Grazie a tecniche di produzione innovative e all'impiego di materiali high-tech quali carbonio e alluminio, il BMW Motorrad Concept RR stabilisce nuovi standard nella costruzione leggera. Dal telaio al componente più piccolo, ogni dettaglio è stato costantemente ottimizzato per coniugare leggerezza e prestazioni. Anche il design segue questo principio: deciso, funzionale ed espressivo, con un logo RR in rilievo sulla coda e un simbolo RR illuminato nella parte inferiore della raffinata coda in alluminio. Gli ingegneri BMW Motorrad hanno posto particolare attenzione all'aerodinamica, concentrandosi sugli ambiziosi obiettivi di «stabilità di guida ad altissime velocità", «massima velocità in curva» e «minima resistenza aerodinamica per una velocità massima ottimale».

Questi obiettivi apparentemente contraddittori sono stati raggiunti dal Concept RR grazie a un pacchetto estremamente compatto, a una significativa riduzione degli elementi esterni e a una gestione precisa dei flussi d'aria, che attraversano la moto stessa - dal frontale ventilato alla parte posteriore monolitica, anch'essa ventilata e aerodinamicamente ottimizzata. Inoltre, il concept è equipaggiato con una carena aerodinamicamente ottimizzata, dotata di winglet integrati e freni ad alte prestazioni, perfezionati senza compromessi per un utilizzo super sportivo ambizioso, dalla strada fino alle competizioni professionistiche.