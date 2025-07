Bmw stile classico, le R 1300 RT e RS cambiano musica. Base in comune, personalità profondamente diverse

Sport o comfort. Reattività o compostezza. È attorno a questo dualismo che ruotano le nuove Bmw R 1300 RS e R 1300 RT, due modelli costruiti su una base tecnica comune ma progettati per esperienze di guida profondamente diverse. Due moto che non cercano compromessi, ma affermano con decisione la propria identità. La R 1300 RS è pensata per chi vuole dinamismo, precisione e adrenalina. Il design è scolpito, la posizione in sella avanzata, il baricentro ribassato. Ogni dettaglio comunica sportività. Nella versione Performance, la RS aggiunge componenti ad alto contenuto tecnico: sospensioni sportive, leve corte, pedane regolabili, cupolini racing, spoiler motore e sistema DTC-Shift.

«Con la RS abbiamo voluto creare una sport touring che non rinuncia al piacere di guida anche nella quotidianità», spiega Alessandro Salimbeni, direttore di Bmw Motorrad Italia. Le nuove ruote da 17” in alluminio pressofuso, più leggere di 1,4 kg rispetto alle precedenti, migliorano sensibilmente maneggevolezza, risposta in frenata e accelerazione. Il sistema frenante, con doppio disco anteriore e Abs Pro, garantisce controllo anche nelle situazioni più dinamiche. La tecnologia di bordo permette di personalizzare l’esperienza grazie a cinque modalità di guida: da “Rain” per i fondi scivolosi a “Dynamic Pro” per la massima reattività, passando per “Eco”, che ottimizza consumi e autonomia sfruttando il sistema ShiftCam. Il tutto mantenendo il pieno controllo del mezzo anche nei cambi di ritmo più improvvisi. Sul fronte opposto, la R 1300 RT è l’emblema del viaggio comodo e sicuro. Una moto pensata per chi vive la strada come un percorso da assaporare. Le carenature laterali regolabili offrono protezione da vento e agenti atmosferici, mentre la nuova ergonomia pone il pilota in una posizione più attiva ma sempre confortevole.

«La RT è il riferimento per il turismo su due ruote», continua Salimbeni. «Unisce potenza, protezione e tecnologia con una naturalezza che solo Bmw sa offrire». Anche il passeggero riceve grande attenzione: la sella più lunga e confortevole, le valigie laterali ridisegnate, lo spazio extra per le gambe migliorano sensibilmente la qualità del viaggio. Il nuovo sistema Evo Paralever, con collegamento più rigido al telaio, assicura stabilità anche con pieno carico e passeggero a bordo, senza compromettere l’agilità nei tratti misti.

La RS è pensata per chi ama piegare, la RT per chi vuole andare lontano. Entrambe sono espressione di una stessa filosofia costruttiva: offrire soluzioni diverse, ma sempre al massimo livello. Con la RS e la RT, Bmw Motorrad non si limita ad ampliare la gamma: ridefinisce cosa significhi scegliere. Non una moto qualsiasi, ma il modo preciso in cui si vuole affrontare la strada.