Bmw Vision CE rilancia lo scooter con la “gabbia”. Il concept sarà svelato all'IAA di Monaco

In occasione del Salone IAA Mobility 2025, il Bmw Group presenterà anche il Bmw Motorrad Vision CE, ovvero il concept che anticipa il futuro della mobilità elettrica a due ruote in ambito urbano secondo la casa dell'Elica. Il nuovo veicolo a emissioni zero si distingue per la caratteristica gabbia di protezione con cintura di sicurezza, che non richiede l'uso di casco o abbigliamento tecnico. Vision CE rappresenta un'evoluzione del percorso iniziato con il Bmw C evolution (2014) e poi proseguito con il CE 04 (2022) e con il CE 02 (2024).

Riprende inoltre la filosofia introdotta con il Bmw C1, lo scooter con protezione integrata lanciato 25 anni fa. Il design è caratterizzato da linee leggere e dinamiche, una struttura in tubi metallici a vista, finiture in alluminio, colorazione bianco opaco con contrasti neri e dettagli in rosso neon. Tra le innovazioni spicca anche la funzione di auto-bilanciamento, che consente al mezzo di mantenere la stabilità da fermo.