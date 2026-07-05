Bulega trionfa nella “Lenovo Race of Champions”, evento clou della World Ducati Week 2026

Nicolò Bulega ha vinto la Lenovo Race of Champions al Misano World Circuit 'Marco Simoncelli', tra gli eventi più attesi della World Ducati Week 2026, che quest'anno celebra il centenario della casa di Borgo Panigale. La tradizionale gara tra Ducatisti ha riunito piloti di MotoGP, WorldSBK, WSSP e altri campionati nazionali, tutti in sella alle Ducati Panigale V4 Tricolore.

Bulega ha dominato i dieci giri di gara, imponendo il proprio ritmo fin dalle prime battute e gestendo il vantaggio fino al traguardo davanti a migliaia di spettatori sulle tribune. Alberto Surra ha chiuso al secondo posto dopo una battaglia serrata per il podio, terzo Lorenzo Baldassarri. "È stato un weekend fantastico, coronato con questa vittoria in sella alla mia Panigale V4, una moto davvero straordinaria», dice Bulega, che si dice colpito dal pubblico sulle tribune in questi giorni - «sembrava una vera gara» - e si complimenta con Ducati per il traguardo del centenario e per l'organizzazione della World Ducati Week.