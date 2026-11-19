Il mito delle due ruote made in Italy varca l'oceano per spegnere cento candeline. Il Consolato Generale d'Italia a San Francisco ha aperto le proprie porte per una serata celebrativa dedicata al centenario di Ducati (1926-2026), un appuntamento promosso dal Golden Gate Ducati Club, la comunità di motociclisti dell'area della Baia nata per condividere l'amore per le "rosse" di Borgo Panigale.

Più che una semplice ricorrenza, l'evento ha rappresentato un tributo allo spirito di appartenenza che lega i cosiddetti Ducatisti: scegliere una moto della casa bolognese significa infatti abbracciare uno stile di vita e un'identità precisa, un filo rosso che spinge gli appassionati a ritrovarsi per condividere esperienze e chilometri percorsi insieme.

Le voci della celebrazione e il raduno nella Bay Area. Tra specialità gastronomiche italiane e racconti di viaggio in sella, la serata ha visto la partecipazione di numerosi membri della community locale. Molti dei presenti hanno raggiunto la sede consolare in moto, dando vita a una suggestiva esposizione spontanea che ha trasformato l'incontro in un vero e proprio museo a cielo aperto del design motociclistico italiano.

A ripercorrere il valore simbolico e industriale del marchio sono intervenuti sul palco: Massimo Carnelos, Console Generale d’Italia a San Francisco; Sandro Reis, Presidente del Golden Gate Ducati Club; Angelo Pietrosanti, CFO di Ducati North America. Nei loro interventi è emerso il profondo legame che unisce l'azienda alla sua base di tifosi e clienti oltreoceano, pilastro fondamentale del successo internazionale del brand.

Dalle radio alle piste: un secolo di ingegno italiano .La festa di San Francisco è stata anche l'occasione per ricordare le radici di una storia imprenditoriale straordinaria. Fondata nel 1926 dai fratelli Adriano, Bruno e Marcello Cavalieri Ducati, l'azienda nacque inizialmente come realtà specializzata nella produzione di componenti elettronici e radiofonici. Grazie a una visione basata su ricerca, ingegno e ambizione, quel progetto originario ha saputo evolversi nei decenni fino a trasformarsi in uno dei costruttori motociclistici più prestigiosi, vincenti e ammirati al mondo, vero e proprio ambasciatore dell'eccellenza tecnologica e stilistica italiana.