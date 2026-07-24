Cent'anni di Ducati raccontati attraverso i luoghi simbolo di Bologna. Tra fabbrica, design, storia e passione sportiva

Ducati porta le celebrazioni per il proprio centenario nei luoghi simbolo di Bologna, la città che le ha dato i natali cento anni fa. Dal 5 settembre al 5 ottobre un percorso diffuso trasformerà il centro storico in un grande spazio espositivo dedicato al marchio di Borgo Panigale, tra fabbrica, design, storia e passione sportiva. Il progetto è stato presentato ieri sera in piazza Maggiore durante la rassegna cinematografica «Sotto le Stelle del Cinema» di Cineteca Bologna. Sono intervenuti Andrea Ferraresi, Direttore Strategia e Centro Stile Ducati, Patrizia Cianetti, Direttrice Marketing e Comunicazione, e Davide Barana, Direttore Tecnico di Ducati Corse, in dialogo con lo scrittore Enrico Brizzi. A moderare il giornalista Gabriele Ferraresi, autore del podcast sui 100 anni del marchio in realizzazione con Chora Media.

Cinque le sedi coinvolte, ciascuna con un tema diverso. Salaborsa racconterà la fabbrica attraverso fotografie scattate nello stabilimento di Borgo Panigale. Palazzo Pepoli, sede del Museo della Storia di Bologna, legherà il passato di Ducati alla memoria cittadina con foto, video e documenti d'archivio. Galleria Cavour sarà dedicata al design, dal bozzetto alla moto finita. Palazzo Boncompagni ospiterà la Collezione 100, dieci modelli in edizione limitata a cento esemplari con livree storiche, accanto a moto d'epoca e alle opere dell'artista Ugo Nespolo. Allo stadio Dall'Ara, invece, saranno esposte moto da competizione durante alcune partite del Bologna Fc.

A settembre Ducati sarà presente anche in venti locali associati ad Ascom, tra hotel, bistrot e negozi del centro storico, e negli spazi di Bologna Welcome affacciati su piazza Maggiore. Il 4 ottobre, giorno del patrono San Petronio, il museo di Borgo Panigale aprirà straordinariamente le porte alla cittadinanza. La serata si è conclusa con la proiezione di Matrix, film in cui Ducati compare nel secondo e nel quarto capitolo della saga.