Coronavirus, Piaggio chiude 4 stabilimenti fino a 16 marzo per implementare misure sicurezza

PONTEDERA - Tre giorni di stop negli stabilimenti italiani di Piaggio serviranno per implementare le misure di sicurezza. Il gruppo "si è attivato fin da subito per recepire le prescrizioni disposte dal Governo italiano, introducendo inoltre aggiuntive precauzioni sanitarie al fine di preservare la sicurezza dei propri dipendenti" precisa una nota in cui annuncia che per questo gli stabilimenti e gli uffici di Pontedera, Mandello del Lario, di Noale e Scorzè saranno chiusi nelle giornate di venerdì 13, sabato 14 e domenica 15 marzo. "Verranno disposti interventi di organizzazione produttiva, approntamento delle mense e igienizzazione. Verranno quindi evitate le possibilità di contatto ravvicinato tra i dipendenti, garantendo la distanza minima di un metro tra le postazioni di lavoro e saranno inoltre distribuiti in tutti gli stabilimenti kit sanitari atti a tutelare i dipendenti" spiega Piaggio.