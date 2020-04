Coronavirus, Yamaha estende il periodo di garanzia di tutti i veicoli e ai prodotti marini

ROMA – In queste ore sono molte le Case automobilistiche che hanno comunicato l'estensione della propria garanzia per tutti quei veicoli con la copertura in scadenza. Oggi arriva anche l'annuncio di Yamaha, primo marchio motociclistico ad estendere di tre mesi tutte le garanzie di fabbrica e le garanzie estese ufficiali che sono scadute o scadranno tra il 1 marzo e 31 maggio 2020.

Tale misura ha lo scopo di non danneggiare in alcun modo i clienti, che già devono far fronte ad una emergenza sanitaria senza precedenti. Tra l'altro molti Concessionari Ufficiali Yamaha in tutta Europa chiudono temporaneamente per conformarsi alle restrizioni imposte dai vari Governi per il Coronavirus. Così come ai cittadini è impedito uscire di casa se non per motivi di comprovata necessità.

Dunque, i clienti che necessiteranno di un intervento in garanzia potranno contattare il proprio Concessionario Ufficiale Yamaha per prenotare un appuntamento non appena le restrizioni lo consentiranno. Questa estensione della data di scadenza delle garanzie è applicabile a tutti i veicoli e ai prodotti marini Yamaha.