Dainese Smart GO, l’airbag diventa per tutti: pesa 780 grammi, si alimenta con lo smartphone e non è più "di lusso"

Dainese scrive un nuovo importante capitolo sul tema della sicurezza, introducendo un airbag elettronico di nuova generazione per motociclisti chiamato Smart GO. L'obiettivo dello storico marchio di abbigliamento è superare gli ostacoli che oggi frenano la diffusione di un dispositivo di fondamentale importanza per la salvaguardia dell'incolumità degli utenti delle due ruote: prezzo elevato, peso e ingombro, comfort ridotto, difficoltà di ricarica e scarsa praticità generale. E con il nuovo dispositivo, che offre una protezione airbag di Livello 2 su torace e schiena, il risultato raggiunto in tal senso è notevole: il costo è di 349 euro, il peso di 780 grammi, la taglia è unica e regolabile, l'ingombro è ridotto al minimo e il sistema può essere alimentato dallo smartphone. Ma andiamo con ordine.

Peso ridotto e alimentazione semplificata. Il primo elemento distintivo è il peso: appena 780 grammi, generatore di gas compreso. Secondo Dainese, è l'airbag più leggero sul mercato e pesa quasi la metà rispetto al sistema più leggero precedentemente proposto dall'azienda. È ripiegabile e può essere riposto facilmente in una borsa o in uno zaino. Può essere indossato sopra o sotto una giacca tecnica, ma anche sotto capi casual, grazie alla taglia unica regolabile. D'altronde, ricordiamo che l'airbag diventa fondamentale soprattutto nell'uso urbano, quando magari ci si reca al lavoro con capi d'abbigliamento non necessariamente pensati per la moto. E poi può essere collegato direttamente a uno smartphone compatibile USB-C con tecnologia OTG oppure a un power bank dedicato, disponibile separatamente, che garantisce, secondo il costruttore, fino a 72 ore di autonomia. Il sistema si gestisce attraverso l'app Dainese D-air, collegata via Bluetooth.

Protezione di Livello 2 su torace e schiena. Come anticipato, Dainese Smart GO offre una protezione airbag certificata di Livello 2 su torace e schiena, in conformità alla norma EN 1621-4. È importante precisare che il dispositivo non integra un paraschiena rigido: la protezione è affidata al sistema airbag. La struttura interna, denominata Diaframma, è progettata per favorire un gonfiaggio omogeneo su tutta l'area di copertura. Dopo l'attivazione, il generatore di gas può essere sostituito direttamente dall'utente. Il dispositivo è progettato per un massimo di tre gonfiaggi, previa verifica dell'integrità del sistema.

Può essere abbinato anche a uno zaino dedicato da 15 litri. Smart GO può essere abbinato anche a uno zaino dedicato da 15 litri, resistente all'acqua e dotato di scomparti organizzativi, tasca per computer portatile e tasca esterna. Il collegamento con l'airbag avviene attraverso un sistema magnetico che permette di agganciarlo e sganciarlo rapidamente, trasformandolo in un normale zaino una volta arrivati a destinazione. L'idea del marchio è integrare la protezione nella quotidianità, senza aggiungere ulteriori accessori da gestire o modificare le proprie abitudini.

Non è più un accessorio "di lusso". Il costo rappresenta un altro elemento centrale del progetto. Dainese propone infatti Smart GO a 349 euro, generatore di gas incluso: è l'airbag più accessibile mai proposto dal marchio. Per quanto riguarda gli accessori, invece, il power bank dedicato costa 39 euro, il generatore di gas di ricambio 69 euro e lo zaino da 15 litri 129 euro. Dunque, se l'intento di Dainese era quello di agevolare la diffusione di un dispositivo come l'airbag per motociclisti, i presupposti affinché questo avvenga sembrano esserci tutti.