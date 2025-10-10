La Dakar a Milano, all'Eicma arrivano le “Desert Queens”. Alla mostra esposte più di trenta moto, memorabilia, foto e video

La Dakar sbarca a Milano. L'Edizione numero 82 dell'Esposizione internazionale delle due ruote, in programma dal 6 al 9 novembre a Fiera Milano Rho, ospita la mostra Desert Queens, un percorso espositivo dedicato alle moto e alle persone che hanno scritto la storia della leggendaria competizione rallistica. Lo annunciano Eicma e Aso, organizzatore della Dakar e partner ufficiale dell'iniziativa. La mostra sarà un tributo agli oltre quarant'anni di storia della Dakar, che gli organizzatori racconteranno attraverso l'esposizione di più di trenta moto, memorabilia, foto e video. Ospitato nell'area esterna MotoLive di Eicma, offrirà al pubblico anche experience interattive, come l'incontro diretto con i piloti e gli approfondimenti divulgativi su navigazione, sicurezza e l'evoluzione dell'equipaggiamento tecnico.

L'iniziativa, spiega in una nota Paolo Magri, ad di Eicma, «configura il pieno passaggio di Eicma da fiera a evento espositivo ricco anche di iniziative speciali e contenuti extra. Sono certo che la mostra sarà una proposta molto apprezzata dal nostro pubblico, oltre a costituire un'ulteriore occasione di visibilità e comunicazione per l'industria motociclistica». Per Davide Castera, direttore della Dakar, Eicma "è un palcoscenico leggendario», su cui «la storia della Dakar prende davvero vita. Per questo abbiamo scelto di sostenere il progetto Desert Queens con immagini, ricordi ricchi di emozioni e persino oggetti iconici, tra cui la moto di Thierry Sabine, l'uomo che ha osato lanciare la Parigi-Dakar non solo come una gara, ma come un'avventura umana alla scala del deserto».