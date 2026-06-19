Desmo250 MX amplia la gamma offroad Ducati. La motocross di Borgo Panigale porta il sistema desmodromico nella classe 250

Ducati prosegue l'espansione della propria gamma offroad con la nuova Desmo250 MX, secondo modello da motocross della nuova generazione sviluppata dalla casa di Borgo Panigale dopo il debutto della Desmo450 MX. La nuova moto, sviluppata nel Campionato Italiano Prestige MX2 insieme ad Alessandro Lupino, trasferisce nella categoria 250 l'esperienza maturata nelle competizioni e alcune delle soluzioni tecniche già introdotte sulla sorella maggiore. Il cuore del progetto è un inedito monocilindrico desmodromico da 249 centimetri cubici, capace di erogare 44,5 cavalli a 12.500 giri al minuto e di raggiungere i 15.000 giri grazie al sistema di distribuzione che da sempre rappresenta la firma tecnologica del marchio bolognese.

Il propulsore, che pesa 24,7 chilogrammi, deriva parte della propria architettura dall'esperienza sviluppata sulla Panigale V4 R, con la quale condivide le misure di alesaggio e corsa pari a 81 x 48,4 millimetri. Ducati ha lavorato soprattutto sull'erogazione della coppia per garantire una risposta efficace ai bassi regimi. La trasmissione prevede un cambio a cinque rapporti con quickshifter in innesto e una frizione idraulica Brembo a sette dischi. Anche la ciclistica deriva direttamente dalla Desmo450 MX e utilizza un telaio perimetrale e un forcellone in alluminio, abbinati a sospensioni Showa sviluppate specificamente per il nuovo modello. Tra gli elementi distintivi figura il pacchetto elettronico, insolito per il segmento.

La Desmo250 MX dispone di due mappe motore personalizzabili tramite l'app Ducati X-Link, controllo di trazione regolabile su tre livelli, freno motore su due livelli e launch control su tre impostazioni. La Desmo250 MX arriverà nelle concessionarie europee selezionate a partire dalla fine di luglio 2026. La commercializzazione proseguirà ad agosto in Nord America e successivamente nel resto del mondo.