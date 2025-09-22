Domenicali (Ducati): « Serviranno 10-15 anni per allineare tecnologicamente la moto elettrica a quelle a combustione»

«Abbiamo sviluppato la moto elettrica più performante mai realizzata per il campionato di MotoE. È servita a capire fino in fondo limiti e potenzialità: il peso della batteria resta un problema e pensiamo che serviranno 10-15 anni per arrivare a un allineamento tecnologico con i motori a combustione. Ma la moto deve anche emozionare: il sound, il coinvolgimento emotivo sono insostituibili. Per questo, i carburanti sintetici potrebbero rappresentare un'alternativa sostenibile per i veicoli più emozionali». Lo dice Claudio Domenicali che guida la Ducati dal 2013, dopo l'acquisizione da parte del Gruppo Audi. «Ducati è una marca tecnologica, sportiva ed entusiasmante», sottolinea il ceo del brand di Borgo Panigale.

Sfruttando il mondiale MotoE che, con i 18 piloti in griglia a darsi battaglia in ogni gara, ha fornito a Ducati un’elevata mole di dati, la Casa motociclista bolognese, in tre anni di sviluppo, ha dato forma ad una versione sempre più evoluta ed avanzata del prototipo V21L. Ducati, insieme ad altre aziende del Gruppo Volkswagen, sta continuando a studiare e testare nuove tecnologie per realizzare pacchi batterie più performanti in termini di densità di energia. Tra queste ci sono ad esempio le batterie allo stato solido di QuantumScape, che trovano applicazione nel prototipo Ducati V21L, realizzato in collaborazione con Audi e PowerCo, e presentato all’IAA Mobility di Monaco di Baviera.