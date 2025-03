DRE Academy, tutto pronto per i corsi di guida Ducati in sella alle ultime novità della gamma moto: date e costi

Da diverse settimane Ducati ha ufficialmente aperto la stagione 2025 dei celebri corsi di guida della DRE Academy. Che sia su strada, in pista o in off-road, quella che il marchio di Borgo Panigale propone a tutti gli appassionati di due ruote è una vera e propria experience che va al di là della mera didattica. È infatti sia l'occasione per testare i modelli più recenti che Ducati ha lanciato sul mercato, ma anche (e soprattutto) la via più efficace per migliorare le proprie performance, vincendo le insicurezze grazie al prezioso aiuto degli istruttori del DRE, e per condividere la propria passione con altre persone. Come di consueto, anche per il 2025, le proposte sono due: la prima riguarda i corsi DRE Racetrack e DRE Track Warm Up, mentre la seconda fa riferimento al DRE Adventure. Ma andiamo con ordine.

I DRE Racetrack (previsti il 4 e 5 giugno a Misano e l'8 e 9 luglio al Mugello) si sviluppano su diversi livelli e vanno dal perfezionamento per chi ha già esperienza, alla possibilità di un training One to One con un istruttore dedicato. Il Track Warm Up (a Modena il 14 e 15 giugno), è invece pensato per chi non ha mai guidato in pista; permette di apprendere le basi e affrontare il circuito in sicurezza. Il corso si svolge in una giornata ed è perfetto per chi vuole mettersi alla prova e vivere l’adrenalina della guida sportiva su una moto iconica, con i partecipanti che, come anticipato, avranno l’opportunità di provare i nuovi modelli della gamma Ducati, comprese le nuove Panigale V4 e V2. Per queste due tipologie di corso, il prezzo per la partecipazione parte da 1.200 euro.

Per chi invece ama l'avventura, Ducati propone il DRE Adventure, un’esperienza di due giorni nella natura incontaminata dell’Umbria, con base a Gubbio. Il corso alterna tratti on-road e off-road in scenari spettacolari, in sella alle Ducati Multistrada V4 Rally, DesertX e altre novità della gamma. I partecipanti potranno migliorare la tecnica di guida grazie a sessioni didattiche e mettere subito in pratica le nozioni apprese durante un vero tour guidato, sempre affiancati da istruttori di altissimo livello. Perfetto per chi ama viaggiare su due ruote e vuole migliorare le proprie capacità affrontando terreni diversi con il massimo controllo e sicurezza. In questo caso le date previste sono 20-21 maggio, 22-23 maggio, 30 settembre - 1 ottobre, e 2-3 ottobre, mentre il prezzo parte da 800 euro.