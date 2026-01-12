Ducati alza le performance della Desmo450 MX Factory. Nuovo allestimento per la cross di Borgo Panigale nata per le gare

Per i centauri alla ricerca di una moto da cross «pronto gara» la Ducati presenta la Desmo450 Mx Factory. Più performante e completa, la Rossa di Borgo Panigale nel nuovo allestimento pesa 104 kg, 800 grammi in meno della versione da cui deriva, conquistando così il titolo di più leggera della gamma. Caratterizzata da una livrea che riprende quella delle due ruote iscritte al Mondiale Mxgp, presenta un equipaggiamento implementato, tra l'altro, da sospensioni Showa con trattamenti Dark Kashima, scarico Akrapovič in titanio e piastre di sterzo ricavate dal pieno. Già ordinabile in tutta Europa, questa nuova variante arriva a un anno di distanza dal debutto del modello. «Ducati presenta la versione Factory - chiarisce un comunicato -, pensata per i piloti che cercano una moto 'pronto gara', già completa di tutto il necessario per impegnarsi nelle competizioni.

Una Desmo450 MX che, in virtù di componentistica in materiali pregiati, è ancora più performante e leggera della versione standard pur avendo una dotazione più ricca». Motore monocilindrico Desmo450 di 449,6 cc di potenza massima di 63,5 Cv a 9.400 giri/minuto, con picco di coppia di 53,5 Nm a 7.500 giri/minuto, la Factory presenta tra l'altro telaio a doppio trave in alluminio, serbatoio da 7,2 litri, forcella Showa a steli rovesciati da 49 mm, completamente regolabile, con corsa 310 mm, monoammortizzatore Showa regolabile con escursione ruota 301 mm, forcellone fuso in alluminio, impianto frenante Brembo con dischi singoli da 260 mm (anteriore) e 240 mm (posteriore), trasmissione finale a catena Rk Mxu e pneumatici Pirelli Scorpion MX32 Mid-Soft 80/100-21» e 110/90-19».