Ducati amplia il programma Factory Made anche alla Multistrada V4 Rally. Costruita su misura direttamente in fabbrica

Ducati estende il programma Ducati Factory Made alla Multistrada V4 Rally, portando anche sul modello della casa di Borgo Panigale un livello di personalizzazione avanzato pensato per chi desidera una moto costruita su misura direttamente in fabbrica. Dedicata ai motociclisti orientati ai lunghi viaggi e all'avventura su ogni tipo di terreno, la Multistrada V4 Rally entra così nel programma che permette di configurare numerosi elementi estetici e tecnici già in fase produttiva, mantenendo gli standard qualitativi e di assemblaggio tipici della produzione Ducati. Il progetto amplia ulteriormente la strategia della casa bolognese di offrire moto sempre più personalizzabili, consentendo ai clienti di intervenire su dettagli stilistici, componentistica e finiture per creare una configurazione in linea con il proprio stile di guida e le proprie esigenze di viaggio.

Tra gli aspetti più caratterizzanti del programma c'è l'ampia scelta di colorazioni disponibili. La gamma spazia dalle tinte ispirate alla tradizione Ducati fino a finiture lucide e opache dal carattere più contemporaneo ed esclusivo. Non mancano le livree Ducati Performance e Ducati Corse, che richiamano il mondo racing della casa emiliana attraverso combinazioni cromatiche sportive e dettagli dal forte impatto visivo. A completare l'offerta arrivano anche alcune colorazioni esclusive derivate dal programma Automobili Lamborghini Ad Personam, che trasferiscono sulla Multistrada V4 Rally tonalità dal carattere distintivo e ricercato. La personalizzazione coinvolge anche elementi strutturali e funzionali della moto.

Il telaietto posteriore può essere scelto con differenti finiture, inclusa una versione in titanio che punta a coniugare leggerezza e resistenza. Disponibili inoltre diverse configurazioni per le ruote a raggi e varie opzioni per l'impianto frenante, con pinze Brembo Stylema proposte in più varianti cromatiche. Il programma comprende anche numerose possibilità di configurazione dedicate al comfort e alla vocazione touring del modello, con diverse tipologie di sella, pacchetti accessori e soluzioni pensate per adattare la moto ai lunghi viaggi e all'utilizzo adventure.