Ducati celebra la vittoria in MotoGp con la Panigale V4 2025 World Champion Replica

Per festeggiare la vittoria 2025 del Motomondiale da parte di Marc Marquez, al settimo titolo personale con la Desmosedici GP25, Ducati ha deciso di proporre una versione speciale in serie limitata e numerata della Panigale V4 S. Dotata di un equipaggiamento esclusivo, la Panigale V4 Márquez 2025 World Champion Replica porta in dote anche l'esclusiva opportunità per i suoi acquirenti di incontrare il pilota spagnolo durante una delle gare del Campionato MotoGP 2026 o nel corso della World Ducati Week 2026. Livrea specifica e componenti racing sono il sale di questa proposta da collezione da 218,5 Cv di potenza massima, tirata in soli 293 unità, una moto che, sottolinea la Casa di Borgo Panigale, «racchiude il meglio della tecnologia Ducati e dello spirito MotoGP. Livrea replica, autografo originale sul serbatoio, componenti racing in carbonio e alluminio, silenziatore Akrapovič, frizione a secco e impianto frenante da competizione.

Ogni dettaglio è pensato per offrire emozioni da vero campione. Un modello da collezione corredato da un kit esclusivo e una speciale cassa personalizzata per la consegna». Nel dettaglio, rispetto alla Panigale V4S, questa limited si distingue per la livrea replica della DesmosediciGP25 ufficiale di Márquez del racing team Ducati Lenovo, la sella in Alcantara, i Corner sidepods, la firma di Marc Márquez sulla cover serbatoio, la frizione a secco, la testa di sterzo in alluminio ricavata dal pieno con nome e numero della moto, l'animazione dedicata del cruscotto all'accensione con nome e numero della moto, la chiave di accensione con inserto in alluminio con il numero della moto, le pedane pilota regolabili in alluminio ricavate dal pieno, il pacchetto freno anteriore Pro+ con dischi freno Brembo di 338,5 mm di diametro, il silenziatore omologato Akrapovič con mappatura dedicata e il modulo Gps. Inoltre, sfoggia numerose parti in fibra di carbonio: cerchi ruota, parafango posteriore, pinna para catena, para tacchi, protezioni forcellone, para calore dello scarico, protezione cover alternatore.

L'equipaggiamento aggiuntivo prevede la possibilità di scegliere il telo coprimoto con personalizzazione esclusiva, il certificato di autenticità, la scatola personalizzata dei componenti a corredo, la cassa di imballaggio con grafica dedicata e la sella non in Alcantara. Da sottolineare, infine, la fornitura di alcuni accessori per uso in pista. Si tratta dei condotti di raffreddamento dei dischi anteriori in carbonio, della cover aperta in carbonio per la frizione a secco e dei tappi del serbatoio in alluminio ricavato dal pieno e di rimozione porta targa.