Ducati compie 100 anni, a Bologna una mostra diffusa. Domenicali: «Realtà non solo tecnologica»

Dalla Salaborsa allo stadio Dall'Ara, passando per Palazzo Pepoli, Galleria Cavour e Palazzo Boncompagni: Bologna celebra i cento anni di Ducati trasformandosi dal 4 settembre al 5 ottobre in un grande spazio espositivo dedicato alla casa motociclistica nata in città nel 1926. «Siamo molto contenti di questa possibilità che abbiamo costruito assieme alla città, di portare alcune delle cose più belle di Ducati in questa mostra diffusa», ha detto l'amministratore delegato Claudio Domenicali durante la presentazione a Palazzo d'Accursio. Un modo, ha spiegato, per festeggiare «questi cento anni, 1926-2026», che fanno di Ducati «una realtà non solo tecnologica avanzata e sportiva, ma anche con una storia straordinaria».

Tra le tappe, Salaborsa ospita la Superleggera V4 Centenario e un racconto fotografico dello stabilimento; Palazzo Pepoli intreccia la storia Ducati con quella di Bologna; Galleria Cavour è dedicata al design e Palazzo Boncompagni alla Collezione 100 e alle opere di Nespolo. Al Dall'Ara, in occasione di Bologna-Sassuolo del 6 settembre e Bologna-Torino del 19 settembre, saranno invece protagoniste l'anima racing e moto come la Desmosedici GP e la Panigale V4 R. Le celebrazioni arriveranno anche a Borgo Panigale: il 4 ottobre, in occasione della giornata dedicata al patrono di Bologna, il Museo Ducati aprirà le porte alla cittadinanza.

«Quando parliamo di Ducati parliamo di un'industria che è cambiata con la città", ha sottolineato il sindaco Matteo Lepore, ricordando anche il rapporto con il sistema formativo e universitario bolognese. Per il primo cittadino, le Ducati esposte nei diversi luoghi della manifestazione «rappresentano la bellezza di Bologna». Anche l'assessora regionale Irene Priolo ha definito Ducati «parte integrante della nostra città", sottolineandone il ruolo come ambasciatrice della Motor Valley e come eccellenza riconosciuta nel mondo.