Ducati, con il Factory Made la Multistrada V4 nasce su misura. Allestimenti e optional installati già in fase di assemblaggio

La personalizzazione entra nel cuore della produzione per Ducati che presenta Ducati Factory Made, nuovo programma che consente di configurare la Ducati Multistrada V4 direttamente sulla linea produttiva di Borgo Panigale, con allestimenti e optional installati già in fase di assemblaggio. Il progetto debutta in Europa sulla Multistrada V4 e permette agli appassionati di creare una moto su misura fin dal momento dell'ordine, senza ricorrere a interventi post-vendita. Il montaggio degli accessori in fabbrica garantisce uniformità costruttiva e standard qualitativi coerenti con i processi industriali Ducati. Ampia la gamma di personalizzazioni estetiche, che spazia tra diverse famiglie cromatiche: dalle tonalità Icone legate alla tradizione del marchio, alle finiture lucide Style, fino alle opache Sophistication.

Per chi privilegia l'impronta racing sono disponibili le Performance Liveries e le Ducati Corse Liveries, ispirate al mondo delle competizioni. Il programma si arricchisce inoltre di un nuovo capitolo della collaborazione con Lamborghini, integrando nel configuratore alcune colorazioni ad personam come Viola Pasifae, Arancio Xanto, Giallo Belenus, Blu Uranus e Verde Scandal, già viste su precedenti edizioni speciali nate dall'asse tra i due marchi. La personalizzazione riguarda anche componenti tecnici: cerchi fusi o forgiati, versioni a raggi, pinze freno e telaietti in diverse varianti cromatiche, oltre a configurazioni dedicate per altezza delle selle e tarature delle sospensioni. Un approccio che punta a offrire una moto quasi «sartoriale» già all'uscita dalla fabbrica.

Restano disponibili anche i pacchetti opzionali già noti come Touring, Adventure, Sport, Tech ed Enduro, che permettono di combinare comfort, prestazioni e vocazione di utilizzo. Il programma si estende inoltre alle versioni Multistrada V4 Pikes Peak e Rs, con possibilità di intervenire su dettagli ergonomici, parti in carbonio e accessori supplementari. Ducati Factory Made è già attivo online attraverso il configuratore ufficiale. Una volta completata la configurazione, il cliente può inviare la propria moto personalizzata al concessionario di fiducia per ricevere preventivo e finalizzare l'ordine.