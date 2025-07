Ducati, concluso il Multistrada V4 Voyagers. Hanno partecipato alla 1° edizione 200 “multistradisti” da più di 45 nazioni

Si è conclusa la prima edizione del concorso Multistrada V4 Voyagers di Ducati, dedicato a tutti gli appassionati che amano viaggiare in sella alla propria Ducati Multistrada V4. L'iniziativa ha visto la partecipazione di oltre 200 'multistradisti' da più di 45 nazioni, dal continente americano a quello asiatico, che hanno condiviso racconti, foto e video dei propri viaggi percorsi in sella alle tourer di Borgo Panigale. Una giuria interna Ducati ha selezionato, fra tutti i partecipanti, sei vincitori sulla base di altrettante categorie definite per poter identificare ciascuna diversa tipologia di viaggio. Il vincitore della categoria dedicata al 'viaggio più avventuroso' è stato il thailandese Rolf Pontus Hagen che, con la sua Multistrada V4 Rally , ha intrapreso un percorso partendo dalla Thailandia e attraversando i territori di Laos e Cina. Werner Klaus Philipp (Germania) si è aggiudicato la vittoria per il 'viaggio di gruppo'.

Partito dalla Germania insieme ad altri 15 motociclisti, ha attraversato i territori orientali lungo la storica Via della Seta, fino a raggiungere la Cina e concludere il suo viaggio in Thailandia. Il 'viaggio del Ducati Official Club' più emozionante è stato vinto da Sandra Frutos Espinosa dalla Spagna. Assieme al D.O.C. di Murcia, Sandra ha percorso con la sua Multistrada V4 S circa 3.600 km viaggiando per tutto il Marocco, da Casablanca fino a Rachidia-Fez-Chauen. Ben 22.000 sono stati i chilometri totali percorsi dal francese Antoine Frédéric Hutter e la sua Multistrada V4 Rally, che si è aggiudicato la vittoria per il 'viaggio più lungo in chilometri'. Partendo dalla Spagna, Antoine ha percorso la discesa sterrata del Portogallo fino a Capo Ovest, proseguendo per Tarifa (Capo Sud) e attraversando i Paesi Baltici fino ad arrivare a Capo Nord.

Da lì ha intrapreso un viaggio di ritorno scendendo per i paesaggi della Scandinavia, passando per i paesi europei fino a raggiungere la tappa finale in Belgio. Per il miglior 'viaggio in solitaria', invece, è stato premiato Oscar Ivan Garcia Medina dagli Stati Uniti, mentre il viaggio la cui storia si ispirava maggiormente ai valori del marchio Ducati l'ha intrapreso il brasiliano Lúcio Prado Wander che, insieme a suo figlio ha condiviso un viaggio dal Brasile al deserto di Atacama in Cile, ognuno in sella alla propria Multistrada V4 S.