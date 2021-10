Ducati, dalle due ruote all'alimentazione sostenibile. La casa di Borgo Panigale partecipa a tavola rotonda Food4Climate

BORGO PANIGALE - Dalle due ruote alla sostenibilità a tutto tondo per Ducati che ha preso parte a Food4Climate, tavola rotonda sull'alimentazione sostenibile. L'evento, organizzato dal consorzio di Su-eatable Life si è svolto nell'ambito dell'iniziativa All4Climate - Italy 2021, format promosso dal Ministero della Transizione Ecologica. Durante l'incontro, Ducati è stata presentata come best-practice per quanto riguarda lo sviluppo del progetto Su-eatable Life, guidato da Fondazione Barilla e sviluppato con Greenapes, la Wageningen University e The Sustainable Restaurant Association.

Il programma, finanziato dall'Unione Europea, mira a ispirare e formare le persone a compiere scelte alimentari quotidiane sane e sostenibili cominciando dai pasti consumati in mensa, con l'obiettivo a lungo termine di contribuire alla riduzione delle emissioni di gas serra e del risparmio idrico. "Il progetto Su-Eatable Life - ha commentato Claudio Domenicali, CEO della casa motociclistica di Borgo Panigale - ha rappresentato per noi di Ducati un'importante occasione di coinvolgimento e sensibilizzazione sul tema del cambiamento climatico, dandoci il modo di riflettere sul fatto che anche i comportamenti e le azioni quotidiane semplici, come la scelta di ciò che si mangia, possono contribuire in positivo alla tutela dell'ambiente.

È nostra intenzione continuare a lavorare affinché i principi e le linee guida consolidati durante la sperimentazione del progetto, siano un approccio permanente presso la mensa aziendale e un riferimento per la vita quotidiana di ognuno di noi". Con il coordinamento da parte della Fondazione Barilla e degli altri partner di progetto e la collaborazione di Felsinea Ristorazione, Ducati ha preso parte alla fase di sperimentazione del progetto Sue-eatable Life. Il percorso intrapreso ha visto la revisione del menù della mensa aziendale e l'inizio di una campagna di comunicazione interna che ha sensibilizzato i dipendenti sul legame esistente tra cibo e ambiente.