Ducati DesertX 2026: tutta nuova a partire dal motore V2 da 890 cm³

La cornice capitolina ha fatto da palco alla prima internazionale della Ducati DesertX 2026. Anche se a prima vista può sembrare avere molte similitudini con la prima generazione, presentata nel 2021 come porta d’ingresso della Casa di Borgo Panigale nel mondo dell’off-road più specialistico, la nuova Enduro segna un cambio netto di passo. Il progetto è stato completamente ripensato con un obiettivo chiaro: migliorare in modo sensibile l’efficacia in fuoristrada senza perdere quel piacere di guida su strada che da sempre caratterizza le moto Ducati.

La DesertX 2026 nasce attorno al nuovo motore V2 da 890 cm³, un bicilindrico a V di 90° a quattro valvole per cilindro con sistema di fasatura variabile IVT sull’aspirazione. È il V2 più leggero mai prodotto da Ducati in questa configurazione e sviluppa 110 cv a 9.000 giri/min e 92 Nm a 7.000 giri/min. Il dato più significativo riguarda però l’erogazione: il 70% della coppia massima è già disponibile a 3.000 giri e tra i 4.000 e i 9.000 giri il valore resta sempre superiore al 90%, a vantaggio della prontezza di risposta e della trazione in uscita di curva, sia su asfalto che su fondi a bassa aderenza.

La rapportatura è specifica. Infatti la prima marcia è più corta, per affrontare al meglio i passaggi tecnici in off-road, mentre la sesta è più distesa per abbassare il regime nei lunghi trasferimenti su asfalto. A migliorare sono anche gli intervalli di manutenzione, che si allungano fino a 45.000 km per il controllo del gioco valvole, con cambio olio ogni 15.000 km o due anni.

A cambiare radicalmente è la ciclistica. Il tradizionale traliccio lascia spazio a un telaio monoscocca in alluminio che sfrutta il motore come elemento strutturale e integra l’airbox, soluzione che consente maggiore compattezza, rigidità mirata e un accesso semplificato al filtro aria, particolarmente utile dopo un’uscita nel fango o nella sabbia.

Il forcellone bibraccio in alluminio è dedicato e lavora con un leveraggio progressivo Full-floater che rende la risposta più morbida nella prima parte di escursione e più sostenuta quando le sollecitazioni aumentano, migliorando comfort e controllo. Le sospensioni sono KYB completamente regolabili, con forcella a steli rovesciati da 46 millimetri e 230 di escursione e mono posteriore da 220 millimetri .

L’impianto frenante è firmato Brembo con pinze monoblocco M4.32 e doppi dischi anteriori da 305 millimetri, progettato per offrire modulabilità in fuoristrada senza sacrificare la potenza su strada. Le ruote a raggi tubeless da 21” all’anteriore e 18” al posteriore confermano la vocazione specialistica, abbinate a pneumatici Pirelli Scorpion Rally Street e a una tripla omologazione che permette configurazioni più stradali o più estreme.

Anche l’ergonomia è stata rivista. Il triangolo sella-manubrio-pedane è stato ridefinito arretrando le pedane e avanzando sella e manubrio, per una posizione meno seduta e più efficace nella guida in piedi. Il serbatoio in polimero da 18 litri è più snello, con il carburante posizionato in basso per ridurre il baricentro. L’altezza sella è di 880 millimetri, riducibile a 840 con kit dedicati.

Sul fronte elettronico, la DesertX 2026 adotta una piattaforma inerziale a 6 assi che gestisce ABS Cornering a quattro livelli, Ducati Traction Control, Wheelie Control, Engine Brake Control e Quick Shift 2.0. I sei Riding Mode, di cui Enduro e Rally specifici per l’off-road, permettono di adattare il carattere della moto a ogni contesto. Il nuovo cruscotto TFT da 5”, con tre modalità di visualizzazione e funzione tripmaster in modalità Rally, completa una dotazione tecnologica pensata per accompagnare il pilota tanto nei viaggi a lungo raggio quanto nelle avventure più impegnative.

Disponibile già dalla primavera 2026 nella livrea Matt Star White Silk, la nuova DesertX rappresenta un’evoluzione profonda: più leggera, più moderna e più specialistica, ma sempre fedele a quello spirito avventuroso che ne ha decretato il successo. Il prezzo di partenza per entrare nel mondo dell’off-road targato Ducati è di 16.990 euro.