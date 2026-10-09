Ducati Desmo450 MX, il MY 2027: migliorate nelle prestazioni, ergonomia, affidabilità e dotazioni

La gamma motocross di di Ducati si aggiorna per il 2027 con una serie di novità per Desmo450 MX e Desmo450 MX Factory. Gli interventi, che derivano dall'esperienza maturata nella prima stagione agonistica, riguardano prestazioni, ergonomia, affidabilità e dotazioni. Entrambe le versioni adottano inoltre nuove livree. La Desmo450 MX riceve una nuova rapportatura finale con corona da 51 denti, pensata per aumentare la coppia disponibile alla ruota e migliorare la risposta in uscita di curva. Cambiano anche i puntalini dei pedali del cambio e del freno posteriore, mentre il tappo del serbatoio passa a un diametro maggiorato di 40 mm per facilitare i rifornimenti. Debuttano inoltre i pneumatici Pirelli Scorpion MX32 Mid-Soft nelle misure 80/100-21 e 110/90-19.

Il Model Year 2027 introduce anche una serie di interventi sulla componentistica, con l'obiettivo di aumentare robustezza e durata. Sono stati rivisti, tra gli altri, l'ingranaggio del motorino d'avviamento, il paraolio della pompa dell'acqua, il collettore di scarico, il supporto della cruna catena, i parasteli della forcella e le staffe anteriori di fissaggio del motore al telaio. La Desmo450 MX mantiene il monocilindrico Desmo da 449,6 cc, con una potenza massima dichiarata di 63,5 Cv a 9.400 giri/min e una coppia di 53,5 Nm a 7.500 giri/min. Il motore è inserito in un telaio a doppio trave in alluminio e dispone di due Power Mode e due Riding Mode. La dotazione elettronica comprende Ducati Traction Control, Power Launch, Quick Shift ed Engine Brake Control. Tra le novità per il 2027 c'è anche un sistema di manutenzione predittiva disponibile attraverso un modulo Wi-Fi accessorio.

Il sistema utilizza i dati relativi all'impiego della moto per adattare gli intervalli di manutenzione alle effettive condizioni di utilizzo. La Desmo450 MX Factory rappresenta la versione destinata a un impiego più orientato alle competizioni. Alla dotazione della versione standard aggiunge uno scarico completo Akrapovič in titanio con mappatura dedicata, che consente una riduzione di peso dichiarata di 1,7 kg. Sono inoltre previste sospensioni Showa con trattamenti specifici, piastre di sterzo Factory ricavate dal pieno, dispositivo Holeshot, protezione del disco anteriore e del paracoppa e catena RK MXU gold con O-ring.

La Factory dispone inoltre del modulo Wi-Fi per la personalizzazione dei Riding Mode attraverso l'app X-Link, con possibilità di intervenire su risposta del motore, Launch Control, freno motore e Ducati Traction Control. Il sistema comprende anche la funzione di manutenzione predittiva. Dal punto di vista estetico, la Desmo450 MX 2027 è proposta nella livrea Ducati Red con loghi neri, mentre la Factory adotta la nuova livrea Ducati Corse 2027, con grafica e logo Ducati in rosso e nero. Le nuove Desmo450 MX e Desmo450 MX Factory Model Year 2027 sono in arrivo nelle concessionarie europee selezionate, con la distribuzione destinata successivamente ad altri mercati.