Ducati Desmo 450 MX sbarca nei concessionari europei. È la prima moto da cross della casa di Borgo Panigale

Desmo450 MX è pronta al debutto nei concessionari europei e, per celebrare la prima cross Ducati, è stato pubblicato un video in cui viene raccontato tutto il percorso di assemblaggio della moto presso lo stabilimento di Borgo Panigale (BO). Dopo l'Europa, le consegne inizieranno anche negli Stati Uniti d'America e, a seguire, nel resto del mondo. E, per i più appassionati, è disponibile una serie di accessori Ducati Performance, studiata per soddisfare le esigenze tanto degli amatori quanto dei professionisti, e che consente di trasformare la propria moto in una replica della moto di Guadagnini e Seewer.

La genesi della Desmo 450 MX nasce dalla filosofia che da sempre ispira Ducati: sperimentare sui campi di gara più impegnativi soluzioni e tecnologie da trasferire poi sulle sue moto di produzione per valorizzare allo stesso modo le doti di guida degli amatori e dei professionisti. E per lo sviluppo della DEsmo450 MX è stato rilevante l'apporto di Tony Cairoli, nove volte campione del mondo, che ha supportato i tecnici nello sviluppo della moto. I primi risultati dello sviluppo sono già noti nelle competizioni; infatti, la Desmo450 MX ha vinto al debutto del titolo italiano Prestige MX1 con Alessandro Lupino e, attualmente, è impegnata nel Mondiale MXGP nelle mani di Jeremy Seewer e Mattia Guadagnini , con un positivo bilancio di due podi e numerosi holeshot.