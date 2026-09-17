Ducati Desmo 450 SM, la casa di Borgo Panigale debutta nel mondo supermotard racing

Per entrare nel segmento delle supermotard racing, Ducati ha scelto la nuova Desmo450 SM, sviluppata sulla base tecnica della Desmo450 MX e sottoposta a un progetto specifico per la specialità. Sospensioni, piastre di sterzo, ruote, impianto frenante, rapportatura finale, frizione antisaltellamento ed elettronica, sono stati sviluppati per lavorare insieme su asfalto e nei tratti off-road. La Desmo450 SM utilizza un motore monocilindrico di 449,6 cmü, quattro tempi, con distribuzione desmodromica bialbero a quattro valvole. La potenza massima è di 63,5 CV a 9.400 giri/minuto, mentre la coppia raggiunge 53,5 Nm a 7.500 giri. Il limitatore è fissato a 11.900 giri/minuto. Il sistema desmodromico consente di sfruttare un ampio arco di utilizzo del motore, mantenendo più a lungo ciascun rapporto. Il propulsore è abbinato a un cambio a cinque rapporti con Quick Shift attivo nelle cambiate a salire e a una frizione antisaltellamento Suter sviluppata con una taratura specifica per il Supermotard.

Il motore ha un peso a secco di 26,8 kg. Il telaio è a doppio trave in alluminio e utilizza una struttura composta da elementi fusi, forgiati ed estrusi. Il peso del telaio è di 8,96 kg, mentre quello della moto in ordine di marcia, senza carburante, è di 109 kg. Per la ciclistica, poi, Ducati ha sviluppato una configurazione specifica insieme a Showa. La forcella a cartuccia chiusa ha steli rovesciati da 49 mm, è completamente regolabile in compressione ed estensione e offre un'escursione di 280 mm. Al posteriore è presente un monoammortizzatore Showa completamente regolabile, collegato al forcellone attraverso un sistema di leveraggi progressivi, con un'escursione ruota di 295 mm. La Desmo450 SM utilizza cerchi Takasago Excel da 16,5 pollici all'anteriore e 17 al posteriore, con sistema Bartubeless. L'eliminazione delle camere d'aria consente di ridurre di 1,2 kg le masse rotanti e non sospese. Gli pneumatici di primo equipaggiamento sono i Metzeler Racetec Slick SM, nelle misure 125/75 R16.5 all'anteriore e 165/55 R17 al posteriore, gli stessi utilizzati nel Mondiale Supermotard.

Dedicato alle specifiche Supermotard anche il fronte elettronico della Desmo450 SM, che introduce un Ducati Traction Control sviluppato appositamente e in grado di stimare lo slittamento effettivo della ruota posteriore. Il sistema è regolabile su quattro livelli e può essere disinserito. La dotazione comprende anche Power Launch, Engine Brake Control e due Riding Mode. Attraverso il modulo di connettività disponibile come accessorio, i Riding Mode possono essere configurati tramite l'App Ducati X-Link. La risposta all'acceleratore può essere modificata attraverso due mappe: Smooth, con un'erogazione più progressiva, e Dynamic, caratterizzata da una risposta più diretta. Il Power Launch è regolabile su tre livelli e agisce sul limitatore per ottimizzare le partenze, mentre il controllo del freno motore dispone di due livelli di intervento.

Particolare anche il sistema di gestione della manutenzione. Ducati Corse ha sviluppato un algoritmo che calcola in tempo reale un indice di stress del motore sulla base dei parametri di funzionamento. Le scadenze degli interventi vengono quindi adattate allo stile di utilizzo e possono essere visualizzate attraverso l'App Ducati X-Link. La Desmo450 SM sarà disponibile nella colorazione Ducati Red e arriverà nelle concessionarie europee selezionate a partire da dicembre 2026, per poi essere introdotta negli altri mercati.