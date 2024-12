Ducati Diavel V4 si rifà il trucco per il 2025. Svelata la nuova livrea ancora più audace

Parola d'ordine design, ma muscoloso e volutamente esagerato, per il Diavel di Ducati che si rifà il trucco in vista del 2025 con la nuova livrea. Con il Model Year 2025, grazie alla nuova livrea 'black rodaste' svelata in occasione del salone Inermot, diventa ancora più audace. Nata dal Centro Stile Ducati, la nuova grafica è basata su colori legati alla storia della casa di Borgo Panigale e del Diavel. Il Racing Yellow riportato sul serbatoio e nei filetti su codino e fianchetti è abbinato a una colorazione giocata sui toni del nero e del grigio titanio, dando vita a una livrea che mette il Diavel V4 ancora più al centro dell'attenzione. Il nuovo rivestimento usato per la sella completa poi il design del modello ispirato nello stile alle muscle car. Anche la firma dei gruppi ottici anteriore e posteriore e gli indicatori di direzione, full-LED, contribuiscono a caratterizzare l'estetica di Diavel V4.

Il gruppo ottico posteriore, in particolare, è costituito da una matrice di LED puntiformi posizionata sotto il codone: una soluzione unica, inedita e spettacolare, che rende la moto immediatamente riconoscibile. Il Diavel V4 adotta il motore V4 Granturismo da 1.158 cm3 , elemento centrale del suo design e allo stesso tempo scelta tecnica, derivato dal Desmosedici che Ducati utilizza in MotoGP. Il motore sviluppa 168 CV, è ricco di coppia ma anche estremamente leggero e compatto. Il nuovo Diavel V4 in livrea Black Roadster è già disponibile sul nuovo configuratore, dove gli appassionati possono creare la moto desiderata, impreziosendola con gli accessori Ducati Performance e visualizzarla in diverse ambientazioni. Sul sito è inoltre possibile prenotare un test ride, oppure richiedere informazioni a un concessionario.