Ducati, dopo Eicma è tempo di Campioni in Festa. Celebrerà i “Fantastici Quattro”: Bagnaia, Martin, Bastianini e Marquez

Dopo le novità presentate ad Eicma 2024, Ducati ha dato appuntamento agli appassionati a Campioni in Festa, la manifestazione con cui celebrerà i 'Fantastici Quattro', ovvero i piloti Pecco Bagnaia, Jorge Martin, Enea Bastianini e Marc Marquez che hanno conquistato i primi quattro posti del Mondiale MotoGP 2024 in sella alle Ducati Desmosedici. Durante le giornate alla fiera dedicata alle due ruote, i ducatisti hanno vedere da vicino la Panigale V2 e lo Streetfighter V2, protagoniste del sesto episodio della Ducati World Première 2025, ma anche le nuovissime Panigale V4 e Multistrada V4, esposte per la prima volta a un salone internazionale. Gli appassionati hanno potuto ammirare la famiglia Hypermotard, dalla 950 RVE fino alle Hypermotard 698 Mono e Mono RVE.

Ad attrarre l'attenzione dei visitatori sono state anche le versioni accessoriate di Panigale V4, Panigale V2 e Streetfighter V2, mentre i 'multistradisti' hanno potuto vedere da vicino anche la nuova V4 Pikes Peak e la sportiva V4 RS. Non sono mancate nemmeno la DesertX Discovery, a DesertX Rally e le tre novità Scrambler Icon Black, Full Throttle e la 10° Anniversario Rizoma Edition. Le moto Ducati e i tanti ospiti e amici intervenuti hanno animato lo stand, con la presenza di numerosi piloti ufficiali tra i quali Nicolò Bulega, Alvaro Bautista e Adrian Huertas, oltre al campione italiano Alessandro Lupino accompagnato dal nove volte iridato Tony Cairoli. La Ducati World Premiere continuerà con i prossimi appuntamenti che proseguiranno con altre novità fino al 2025, mentre l'appuntamento con Campioni in Festa è fissato per la sera del 3 dicembre presso la Fiera di Bologna.