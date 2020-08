Ducati e Italdesign lanciano Urban-E. La bike pieghevole a pedalata assistita con 70 km di autonomia

ROMA - Arriva la nuova bicicletta pieghevole a pedalata assistita Urban-E, realizzata da Italdesign e Ducati. È costruita attorno allo speciale telaio in alluminio, progettato dai designer del Centro Stile Ducati in collaborazione con la divisione Industrial Design di Italdesign, con sistema di chiusura easy folding che consente di piegare la e-bike in poche semplici mosse. L'attacco manubrio ospita il display Lcd completamente integrato, che permette di controllare tutte le funzioni di assistenza, di verificare la carica della batteria residua e di accendere e spegnere le luci Led. La batteria da 378Wh porta la Urban-E ad un'autonomia di circa 70 km con una carica.

"Le foldable e-bike stanno diventando sempre più comuni come mezzo di trasporto sostenibile anche nelle città, poter lavorare a questo progetto rendendolo unico è stata una bella sfida", spiega Nicola Guelfo, Head of Industrial Design di Italdesign.

"Questo tipo di bicicletta presenta notevoli vincoli tecnici: il nostro approccio, comune ad ogni progetto che affrontiamo, è stato quello di far convivere soluzioni stilistiche e ingegneristiche. Abbiamo inserito elementi caratteristici dello stile Ducati, adattandoli alle esigenze strutturali e di design e alle finalità tipiche di una bicicletta, senza dimenticare le esigenze di chi la utilizzerà".